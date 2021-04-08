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عمر شويل - جدة إصدار تصريح عمرة رمضان 1442 من اعتمرنا وحل مشكلة عدم وجود مواعيد خلال دقائق، أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تطبيق اعتمرنا لتسهيل إجراءات حجوزات عدة على ضيوف الرحمن، من حجز أداء عمرة بالإضافة إلى الصلوات والزيارات وذلك وفقاً للطاقة الإستيعابية المحددة لتوفير جو آمن روحاني مع الأخذ في الإعتبار كافة الإجراءات الإحترازية المطلوبة، لذا نتناول اليوم خطوات إصدار تصريح العمرة من اعتمرنا مع حل مشكلة عدم وجود مواعيد .

إصدار تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا 1442

لكي تتمكن من إصدار تصريح عمرة رمضان 1442 يتم البحث عن اعتمرنا من خلال المتجر ثم يظهر تطبيق اعتمرنا يتم تحميل التطبيق وبعد اكتمال التنزيل يتم الضغط على فتح، لتظهر عدة خيارات للحجوزات أداء عمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة رجال أو نساء أو زيادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، ولكي تتمكن من حجز العمرة يتم الضغط على أداء عمرة وما لا يعرفه الكثير أنه يمكنك إضافة مرافق حتى وإن كان لا يتواجد بينك وبينه صلة قرابة وذلك عبر إدخال نوع هوية المرافق إقامة أو غير ذلك ثم إدخال رقم الهوية والجنسية ومدينة الإقامة بالإضافة إلى تاريخ الميلاد ثم الضغط على إضافة وذلك لكي تتمكن من إصدار تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا لمرافق.

حل مشكلة عدم وجود مواعيد لحجز عمرة

إذا أردت الاعتمار برفقة الشخص الذي قمت بإضافته يتم الضغط على إستمرار ثم تظهر مواعيد الحجز المتاحة، على أن يتم فتح التطبيق للحجز في الثانية عشر ظهراً بشكل يومي ويجهل الكثير أنه بعد مرور الموعد المُحدد بدقائق يتم قفل الحجز فلا تأتي الساعة 12 : 10 إلا وقد تم غلق حجز العمرة، وأحياناً تقوم بفتح التطبيق الساعة 12 : 05 وتجد الحجز قد تم غلقه لذا عليك مراعاة ذلك لكي تتمكن من إصدار تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا.

طريقة حجز وسيلة النقل لأداء العمرة

أثناء حجز العمرة عن طريق منفذ الدخول أو موقف الششة يتطلب عليك شراء وسيلة نقل، لذا يتم الدخول من خلال تطبيق اعتمرنا على خدمات النقل ثم إختيار خدمة السيارات التابعة للنقابة العامة للسيارات حتى تتمكن من دفع مقابل وسيلة نقلك من كدي إلى الحرم أو من الششة إلى الحرم، أحياناً يقوم البعض بالحجز بدون دفع ولن يتم تأكيد ذلك الحجز المبدئي سوى بعد تأكيد الدفع، على أن يتم تحديد المركز وعدد الأفراد ولا يتمكن أي شخص الدفع لأخر قد قام بالحجز من تطبيق أخر ثم الضغط على الدفع، يتم فتح صفحة جديدة يتم فيها إدخال رقم البطاقة ثم إدخال تاريخ الإنتهاء ثم الرقم السري في الجانب الآخر من البطاقة، ثم بعد مرور دقائق بحد أقصى يتم تأكيد الحجز لك بعد أن قمت بإصدار تصريح عمرة رمضان 1442 .