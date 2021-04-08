أعلن حساب المواطن الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد صرف الدفعة 41 للمستفيدين من خدمات الحساب، والتي من المقرر صرفها خلال أيام وذلك بعد صدور نتائج الأهلية والتي يمكن الاستعلام عنها عن طريق الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال الرابط الرسمي www.ca.gov.sa، ولا يمكن لمن ثبت عدم أحقيتهم استلام أية دفعات قبل قيامهم بالاعتراض على نتائج الأهلية ويتم ذلك خلال أيام من صدور الدفعات ويتم تحديد وقت الاعتراض على صفحة الحساب على موقع تويتر.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41

منذ أيا قليلة تم الإعلان عن موعد صدور الدفعة 41 من حساب المواطن والذي يقدم مساعدات مالية من المملكة للمواطنين المتضررين من رفع الدعم عنهم، ويمكن للمستفيد إضافة التابعين له عن طريق تسجيل بياناتهم في حسابه، وقد نشر سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن عدد التعاملات التي نفذها الحساب حيث وصل إجمالي الخدمات المقدمة من الحساب خلال الربع الأول من عام 2021 ما يزيد على 1.4 مليون معاملة تنقسم ما بين 120.5 ألف طلب لخدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 434.5 ألف مكالمة، أما عن الطلبات التقنية فقد تم تلقي 1.06 ألف طلب، بالإضافة إلى 150.3 ألف طلب على موقع تويتر، بالإضافة إلى طلبات الأهلية والاستحقاق التي بلغ عددها 701.4 ألف طلب، وتم التحقق من 48.9 ألف مستند.

وقد تم الإعلان عن موعد صدور الدفعة 41 والتي سيتم صرفها للمستفيدين في يوم الأحد 11 من أبريل 2021، وقد انهالت تعليقات المطالبين بالتسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، إلا أن التسجيل البرنامج قد تم تعليقه منذ صرف الدفعة 28 في شهر مارس من عام 2020، وقد كان التسجيل متاحاً منذ بدء انطلاق البرنامج في عام 2017، ويستثنى من ذلك إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين فقط، وقد كان على من يرغب التسجيل حينها أن يكون مستوفياً للشروط التي اقرها البرنامج لتقديم الدعم، ولكي يتجنب المستفيد الحالي إلغاء حسابه يتوجب عليه تحديث بيانات حساب المواطن الخاص به خلال المدة المحددة والتي تم تحديدها ب 90 يوماً، و15 يوماً هي المدة المحددة لتعديل البيانات المضافة على البرنامج حال حدوث أية تغييرات، كما يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة ولا يوجد بها أي تلاعب أو أخطاء حتى لا يلغى حساب صاحبها أو يتعرض للمسائلة.