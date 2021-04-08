فتح بطاقة ترقية المعلمين عبر نظام فارس 1442 وتحديث البيانات إلكترونياً

نعرض لكم خطوات فتح بطاقة ترقية المعلمين عبر نظام فارس الإلكتروني بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء الانطلاق في التسجيل للمعلمين والمعلمات في نظام فارس للخدمة الذاتية، ويكون ذلك من خلال البطاقات الخاصة بالمعلمين، حيث يقوم المعلم بتسجيل البطاقات الخاصة به الترقية للرتبة الثالثة عشر وما دونها، كما أنه يكون لدى المعلمين فرصة في تجديد البيانات الخاصة بهم، من خلال تعديلها عبر المنصة التعليمية.

فتح بطاقة ترقية المعلمين عبر نظام فارس

أطلقت المملكة العربية السعودية اسم نظام فارس على النظام الإلكتروني الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، ويقوم هذا النظام على خدمة جميع المعلمين وكذلك العاملين بشكل عام في المجال التعليمي من إداريين وغيرهم، حيث يمكنهم التعرف على جميع ما يخصهم من الرواتب وكذلك المنح والترقيات التي يحصلون عليها.

وأعلنت وزارة التعليم بأن الهدف من هذا النظام هو معرفة جميع ما يحتاج له المعلم بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلى الاختلاط أو الذهاب إلى المؤسسات الحكومية أو الوزارات التعليمية، وهو ما تسعى إليه المنظومة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، كما يمكن للمعلم أن يستعلم عن جميع ما يريده بسرية تامة وبكل سهولة.

تحديث بيانات المعلمين عبر نظام فارس

وأعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل بطاقات ترقية للمعلمين في نظام فارس، حيث قامت بالإعلان عن بعض القرارات التي تخص الكادر التعليمي وهي كما يأتي: