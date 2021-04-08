التسجيل في منصة العمل التطوعي 1442 المتاح إليك في مدينتك بطريقة مٌيسرة خلال دقائق

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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة العمل التطوعي 1442 المتاح إليك في مدينتك بطريقة مُيسرة خلال دقائق، أصبح اليوم يحتاج كل شخص قبل الإقبال إلى التقديم في وظيفة الحصول على شهادة تطوع، لذا أقامت وزارة الموارد البشرية منصة العمل التطوعي التي تمنح المتطوع إمكانية إختيار الزمان والمكان والمجال الذي يتناسب معه حسب مهارات وخبرات كل شخص، حيث يستطيع أي فرد التسجيل في منصة العمل التطوعي بساعات تطوعية محسوبة ومربوطة مباشرة مع أبشر، لذا نتناول اليوم طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي المتاح إليك في مدينتك بطريقة مٌيسرة خلال دقائق.

طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي

لكي تتمكن من التسجيل في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم الضغط هنا ، أو البحث في متصفح قوقل عن منصة العمل التطوعي وإختيار الرابط الأول حيث تستطيع التسجيل مباشرة بدون الحاجة لأن يكون قد سبق لك التسجيل في أي فريق تطوعي، في حالة إذا سبق التسجيل يتم إدخال رقم الهوية في الخانة الأولى وكلمة المرور في الخانة الثانية والضغط على تسجيل الدخول.

إختيار العمل التطوعي بما يناسبك

بعد تسجيل الدخول في منصة العمل التطوعي يتم فتح الصفحة الرئيسية والتي تحتوي على كافة الأعمال بأسماء المدن، وإذا لم تبغي المجموعة الظاهرة وتحتاج إلى أُخرى يتم البحث عبر إدخال المدينة التي تقيم بها، وعلى الفور تظهر جميع الأعمال في المدينة مع معرفة المقاعد المتواجدة في كل عمل، وللحصول على النتائج بشكل أسرع يتم البحث في قائمة البحث المتقدم عن المدينة لتظهر كافة المبادرات التي تبحث عنها بسهولة.

التقديم في العمل التطوعي خلال دقائق

بعد الإطلاع على كافة المبادرات ذو المقاعد المتاحة يتم إختيار المبادرة المُختارة والضغط على إنضم الأن، يظهر رقم جوال يمكنك من خلاله التواصل مع الجمعية لمعرفة توقيت الحصول على التصريح، كما تظهر كافة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تحتاج إليها منها التاريخ وعدد المقاعد ونوع المشاركة والجنس والمؤهل العلمي من خلال منصة العمل التطوعي.

ثم بإمكانك الدخول إلى موقعك للتعرف على سجلك التطوعي إذا كنت بحاجة إلى طباعة الشهادة لتقديمها في مكان مُعبن أو في حالة مطلب جهة العمل التي تتبعها شهادة تطوع، حيث أصبحت الأعمال التطوعية في غاية الأهمية للمقبلين على العمل وتلك هي أحد الفوائد المُقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.