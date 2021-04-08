نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح لعبة ماين كرافت والاشتراك في مسابقة منصة مدرستي تبرمج التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن لعبة ماين كرافت بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن مسابقة منصة مدرستي تبرمج والتي جذبت العديد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، حيث أعلنت الوزارة عن موعد بدأ التسجيل في المسابقة لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة، حيث بدأ الطلاب يتساءلون عن الموعد المحدد لإقامة المسابقة، وما هي المراحل التي تشتمل عليها المسابقة، حتى يكونوا أكثر اطمئنانا عند خوض تجربة الدخول إلى المسابقة.

مسابقة منصة مدرستي تبرمج التعليمية

قررت وزارة التربية والتعليم التابعة للملكة العربية السعودية بأن تكون المسابقة مكونة من مرحلتين المرحلة الأولى تكون في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وذلك في اليوم الثامن من أيام شهر شعبان المبارك، وتستمر إلى اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر.

أما عن المرحلة الثانية للمسابقة فقد تقرر أن تكون في الفصل الدراسي الأول في السنة القادمة ١٤٤٣هـ، وذلك من خلال لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي.

الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

بعد أن قامت الوزارة بإطلاق منصة مدرستي والتي تعتبر من أفضل المنصات التعليمية الحكومية في المملكة العربية السعودية، قامت بإطلاق بعض المسابقات التعليمية والتي كان السبب الرئيسي منها هو تعزيز الثقافات التعليمية لدى الطلاب، وكذلك العمل على تحسين الفكر الثقافي والتعليمي لكافة الطلاب من كلا الجنسين.

ويمكن لجميع الطلاب الاشتراك في المسابقة بكل سهولة وبدء تعلم البرمجة من خلال الدخول على رابط منصة مدرستي وتسجيل البيانات المطلوبة، ولكي تصل المسابقة إلى اكبر قدر ممكن من الطلاب، ساعدت الوزارة على دخول أكبر قدر ممكن منهم إلى المسابقة، ليصل عدد الطلاب الداخلين إلى المسابقة أكثر من 4 مليون طالب متسابق، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المعلمين وأولياء الأمور في المسابقة.