نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ايداع المبالغ المالية لشهر شعبان 1442 حساب المواطن استعلم عن نتائج الأهلية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن هو أحد برامج الحماية الاجتماعية وهو خدمة إلكترونية تعمل علي إتاحة استقبال طلبات التواصل والتسجيل مع المستفيدين, حيث يعمل رب الأسرة حسابًا علي البوابة الإلكترونية, وقد تم إنشاء برنامج حساب مواطن لتوفير الحماية الاجتماعية للعائلات السعودية من الأثر المباشر والأثر غير المباشر, والمتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة, والتي قد تسبب عبئًا علي بعض فئات المُجتمع, ويؤدي البرنامج إلي تشجيع الاستهلاك الرشيد, ويضمن أيضًا توجيه الدعم للفئات المستحقة, حيث أن الحكومة ستوفر الدعم النقدي الذي يُحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

أسباب إنشاء برنامج حساب مواطن

وقد ساهم الدعم في تشجيع الإستهلاك المفرط في منتجات المياه والطاقة بشكل يؤدي لهدر هذه المياه.

الفئات المستفيدة من البرنامج: الفئة الأساسية المستفيدة من هذا البرنامج هي الأسر السعودية, أو الفرد السعودي المُستقل بسكن خاص, ويشمل أيضًا أسرة المرأة السعودية التي هي متزوجة من شخص غير سعودي, وأيضًا حاملي بطاقات التنقل.

الرؤية المستقبلية لبرنامج حساب مواطن: يُمثل دعم الإصلاحات للعائلات السعودية, ليكون برنامج قادر على تحمل لكافة الإعانات المختلفة للمواطنين ويكون ذلك من خلال بوابة واحدة, وستوفر البوابة سيستم وحيداً لتقييم أهلية المواطن, والذي يعمل علي التمكن من إستهداف الفئات المستحقة بفعالية وشفافية عالية, وأيضًا تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

خطوات التقديم

أنشئ حسابًا علي البوابة الإلكترونية من هنا.

قم بإدخال المعلومات الخاصة بك وبتابعيك.

قم بإرفاق المستندات اللازمة.

إتمام التسجيل ثم يتم الإشعار برقم المعاملة.

وينتظر العديد من المواطنين المستحقين لبرنامج حساب المواطن السعودي إعلان صرف الدفعة الثانية والأربعون والتي من المقرر أن تكون الجمعة الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري لعام 2021، والموافق السابع والعشرون من شهر شعبان الهجري 1442، ونتابع معكم عمليات إيداع المبالغ المالية لبرنامج حساب المواطن من خلال الرابط الموضح أعلى المقالة.