نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رفع طلب ترقية للعاملين في القطاع التعليمي على رابط نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع طلب ترقية حيث يعتبر طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس موضوعًا مهم للغاية للكثير من الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية، فهو يوفر على الموظفين الكثير من الوقت والمجهود لما فيه من إنجاز لخدمات عن بُعد، ولكن يوجد أفراد لا يعلمون الكثير عن نظام فارس، في هذا المقال سوف نقدم بعض المعلومات التي تساعدكم في فهم النظام.

وزارة التربية والتعليم

ما هو نظام فارس؟

هو موقع دشّنته المملكة العربية السعودية، حتى يكون موضوع واضح وسريع للمواطنين بالمملكة، ليتمكنوا من عمل العديد من المهمات الموجودة في جميع الوزارات مثل: معرفة كشوف الرواتب، طلب إجازات، طلب بدلات، طلب مدّ الإجازة أو قطعها، بالإضافة إلى التقديم على طلب تقاعد عن العمل، الإبلاغ والشكاوي عن أي أمر في العمل، كما يمكن متابعة العلاوة السنوية.

طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس

هذا الموضوع يشغل بال الكثير من الفئات في المملكة العربية السعودية، فهم يرغبون للدخول على هذا الموقع edu.moe.gov.sa، حتي يتمكنوا من تقديم طلب بالترقيات في جميع الإدارات الحكومية في السعودية، ويستطيع الموظف الموجود في وزارة التربية والتعليم السعودية سواء كان من الإدارة أو موظف أن طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس، بكل سلاسة وسهولة وهذا من أي مكان وفي أي وقت في المملكة العربية السعودية، إنه يوفر الوقت والطاقة على المواطنين الذين كانوا يبدلوه في عدة سنوات بطرق تقليدية، فأطلقت الوزارة نظام فارس ليكون من أحدث وأهم الأنظمة الجديدة لتواكب عصر التكنولوجيا، كنا أنه يعمل على توفير قاعدة بيانات كبيرة للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وأيضًا السؤال عن المرتبات الشهرية كل هذا وأكثر عبر موقع نظام فارس وإليكم الآن طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس:

وتكون عبر الخطوات الآتية

أولًا يتم الدخول على موقع حساب نظام فارس.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بمقدم طلب الترقية.

ثم للنقر على صلاحية الترقيات “مستخدمين في النافذة المفتوحة”.

ثم الضغط على بطاقة الترقية بالمدة.

ثم نقوم بمليء البيانات المطلوبة في بطاقة الترقية وهي: الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، السجل المدني، والوظيفة التي كان يعملها سابقًا، الاسم الوظيفي له، ومرتبته الحالى في العمل، رقم الوظيفة، الإدارة التي يتبعها حاليًا.

ننقر على أيقونة البرنامج.

ثم نقوم بملء البيانات التابعة للمؤهلات والشهادات العلمية للموظف.

ثم نقوم باختيار مؤهل أو شهادة حديثة.

نقوم بتحميل المرفقات والمستندات العلمية من الحاسب الآلي.

نقوم باختيار أيقونة البرنامج.

ننقر على حفظ البيانات.

وبهذا تكون قد تمكنت من التقديم في رابط نظام فارس الجديدة لترقيات المعلمن..

طلب الارتفاع في الدرجة الوظيفية في نظام فارس

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، قدمت هذا الطلب على نظام فارس ليكون لكافة العاملين والموظفين في المنظومة التعليمية، والإدارات الحكومية، بالإضافة إلى نظام الترقيات الادارية، على أنه يكون التقديم في نظام فارس لمن لم يتقدم برفع طلب ترقية سابقًا، وهذا كله تبعًا لبرنامج توثيق الخدمة المدنية، بالإضافة إلى متابعة الأوراق اللازمة.