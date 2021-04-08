اسعار البنزين في السعودية 1442 تحديث شهر أبريل ترقب شركة أرامكو

الأسعار الجديدة البنزين التي أعلنت عنها شركة أرامكو أشهر أبريل ٢٠٢١ تزايدت التساؤلات من قبل ملايين المواطنين السعوديين عن الأسعار الجديدة المتوقعة للبنزين خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة سار البنزين هل هو في الزيادة أم في النقصان، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية من خلال تصريح لها عن تغيير سعر البنزين والمحروقات لشهر أبريل الجاري مما جعل الجميع وكافة الأسواق في حالة ترقب منتظرين ما سوف يحدث في تلك الآونة.

أسعار البنزين الجديدة التي أعلنت عنها شركة ارامكو

نزف بشرى جميلة ومميزة للمواطنين السعوديين وكافة الأفراد المقيمين بالمملكة بسبب القرارات المميزة التي اتخذتها شركة أرامكو حيث أعلنت مؤخرا عن تراجع أسعار البنزين في الشهر الجارى بعد أن لحقت الأسعار في الشهر الماضي ارتفاعًا طفيفًا في كافة أنواع البنزين، ونصحت شركة أرامكو كافة المحطات الخاصة بتوزيع البنزين والتزامها بالأسعار التي تم وضعها من قبل الشركة حيث أعلنت الشركة عن هذه الأسعار الجديدة بعد راجعت كافة الصادرات العالمية.

أسعار البنزين والمحروقات الجديدة بالمملكة العربية السعودية أبريل ٢٠٢١

قامت شركة أرامكو بتخفيض سعر البنزين بالمملكة العربية السعودية لشهر أبريل الجاري، وتلك الأسعار هي كالتالي:

سعر بنزين ٩٥ وصل الأمر حوالي ١.٩٥ ريال سعودي فقط.

سعر الكيروسين ٠.٧١ ريال سعودي فقط لا غير.

سعر الديزل وصل إلى ٠.٥٢ ريال سعودي فقط.

انخفاض سعر البنزين لشهر أبريل 2021

بعد أن أعلنت شركة أرامكو السعودية من خلال تصريح لها عن انخفاض أسعار البنزين التي كانت قد تزايدت خلال شهر مارس المنقضي، ونصحت الشركة كافة محطات البنزين المتواجدة بالمملكة بضرورة التزامها بالأسعار التي تم وضعها من قبل الشركة، وصرحت أيضا أنها ستقوم بالتفتيشات والمراقبة الدورية على كافة المحطات للتأكد من التزام الجميع بالأسعار الجديدة من عدمه.