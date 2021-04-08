نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاريح العمرة 1442 على اعتمرنا موعدها وكيفية الحصول عليها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصاريح العمرة 1442 على اعتمرنا ؛ من أكثر الأمور التي يبحث عنها كل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، خاصًة بعد إعلان قرار وزارة الحج والعمرة استعدادها الكامل لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا، ولهذا أطلقت تطبيق اعتمرنا بالإضافة لتطبيق توكلنا الذي يساعد في التأكيد على خلو المعتمر من فيروس كورونا لأداء مناسك العمر بداية من 1 رمضان 1442 لأشخاص الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح أوقد تعافى تمامًا من فيروس كورونا.

تصاريح العمرة 1442 على اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يجب التسجيل في تطبيق اعتمرنا للحصول على تصريح العمرة، والالتزام بالموعد المحدد الذي سيتم تحديده من قبل المعتمر وفقًا لما يتماشى مع عدد المعتمرين في هذا اليوم وفقًا بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأنه لا يمكن السماح بأداء مناسك العمرة إلا من خلال تطبيق اعتمرنا أو توكلنا فقط، وحذرت الوزارة من المواقع الوهمية أو الحملات الأخرى.

روابط تطبيق اعتمرنا على الهواتف الذكية لتصريح العمرة

رابط الهواتف الأندرويد من متجر بلاي

رابط الهواتف الآيفون من آبل ستور.

خطوات التسجيل في اعتمرنا من أجل الحصول على تصاريح العمرة

من أجل الحصول على تصريح لأداء العمرة رمضان 1442 يجب تحميل تطبيق اعتمرنا على الهواتف الذكية من خلال متجر بلاي أو أيفون، والتسجيل به، لأنه سيوضح للوزارة أن المعتمر لا يخلو على أي امراض معدية وأنه ليس مصاب بفيروس كورونا، لأنه لن يتم السماح للمعتمر الدخول للحرم المكي إلا بعد إظهار التصريح للموظف المسئول، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وبعد تحميل التطبيق من الرابط الخاص به يجب المرور بهذه الخطوات الآتية:-