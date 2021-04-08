“جديد” منصة مدرستي برنامج ماين كرافت // وزارة التعليم تحدد ختام المرحلة الأولى من برنامج مدرستي تبرمج

منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات التي تقدم خدمات تعليمية عن بعد، أنشأتها وزارة التعليم لتقدم الدروس للطلاب عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تقدم المنصة كافة الخدمات لمنسوبي وزارة التعليم إلكترونياً، حيث أنه تعد الأفضل في ظل الأوضاع الحالية، ومنذ أن أنشأت المنصة وهي تقدم خدماتها للطلاب والمعلمين وتجعل من عملية التواصل بينهم أمر سهل ومفيد، ويحدث قدر كبير من التفاعل بين الطالب ومعلمة، منذ الدخول على المنصة حتى أداء الواجبات في نهاية اليوم الدراسي الافتراضي على المنصة.

أهداف وزارة التعليم من مسابقة مدرستي تبرمج

أكتشاف المواهب الصغيرة من الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. خلق روح التعاون بين الطالب والمعلم وولي الأمر من خلال العمل المشترك. بناء الانطلاقة الرقمية التي تستهدفها المملكة وتعمل على التحول الرقمي طبقاً لرؤية المملكة 2030. نشر ثقافة البرمجة والحاسوبية في المجتمع السعودي وليس بين الطلاب فقط. خلق جيل جديد قادر على الابتكار والتطور وهو ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع وينهض به.

أخصائيات منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع أل حادي عشر

بلغ عدد من قام بالدخول على رابط المنصة 99 مليون زيارة.

تم إجراء أكثر من 500 مليون أختبار للطلاب والطالبات عبر المنصة حتى الآن.

عدد الدروس الافتراضية التي قدمت عبر المنصة بلغ 58 مليون درس أفتراضي.

عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات على المنصة بلغ 4 مليار و 400 مليون.

عدد المعلمين والمعلمات على المنصة بلغ 397038 معلم حكومي، وعدد 7273 معلم في المدارس الأهلية.

قادة المدارس الحكومية في المنصة بلغ 18038 وبلغ في المدارس الأهلية 1253 قائد مدرسة.

عدد الاستفسارات المرسلة لغرفة المعلمين على المنصة بلغ مليار 400 ألف أستفسار.

وزارة التعليم تحدد موعد أنتهاء مدرستي تبرمج

تدعو وزارة التعليم جميع فئات المجتمع السعودي لخوض تجربة البرمجة عن طريق موقع المنظمة العالمية وتفعيل ساعة برمجة من خلال برنامج ماين كرفت لرفع ترتيب المملكة في المنظمة العالمية، وحددت الوزارة موعد أهناء متطلبات مسابقة مدرستي تبرمج يوم 1442/09/17 هجري، من خلال مؤشرات الأداء ” التدريب، التواصل المجتمعي، التفعيل، التوعية والتثقيف” وتتابع الوزارة من خلال اللجان التنفيذية مؤشرات أداء المسابقة من خلال لوحة البيانات لتسجيل دخول الطلاب والطالبات على المسابقة.

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