إيداع المساعدة المقطوعة 1442 لشهر شعبان.. رابط التقديم على مساعدة الضمان الاجتماعي إلكترونياً بالخطوات

يشهد محرك البحث جوجل آلاف من الاستقصاء اليومي للسؤال عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 لشهر شعبان، حيث اقترب ميعاد صرفها والإعلان عن أسماء المستفيدين ممن تطابقت عليهم شروط الاستحاق التي سنرصدها تباعا، ونوهت بعض الصحف الرسمية السعودية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشرت تغريدة على تويتر أعلنت من خلالها أنه لم يحدد بعد يوم بعينه لتسليم دفعة مساعدة الضمان الاجتماعي وجاء ذلك ردا على تساؤلات أكثر من شخص حول ذلك الأمر.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 لشهر شعبان

تحرص الحكومة السعودية بشكل متواصل على تطوير كافة الخدمات داخل المملكة سواء كانت المنظومة الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية وفقا لرؤية 2030م، ولذلك قررت أن تمد يد العون إلى المحتاجين وأصحاب الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومن ليس لهم دخل يعتمدوا عليه ليعولوا أفراد أسرتهم من خلال صرف المساعدة المقطوعة شهريا تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم التقديم إلكترونياً عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

شروط المساعدة المقطوعة

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يحصل على المساعدة المقطوعة وهى أن مقدم الطلب لابد أن يكون من أصلي سعودي ويحمل الجنسية، وألا يقل عن عمره عن ٣٥ عاما، وأن يكون لديه سجلا تجاريا، وأيضا ألا يتجاوز دخله الشهري ٣٠٠٠ ريال إن كان عازبا، أما إن كان متزوجا فالحد الأقصى للدخل ٨٠٠٠ ريال.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة 1442

يمكن التسجيل في موقع الوزارة لتقاضي راتب مساعدة الضمان الاجتماعي من خلال: