نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالشرح طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق لعبة ماين كرافت الإصدار الحديث 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت من أكثر الألعاب التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث الرئيسية على شبكة الإنترنت، فهي لعبة ممتعة وتحث على الابتكار والتحدي وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية، العديد من منصات التعليم عن بعد مثل منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية لكي تكمل العام الدراسي وأطلقت العديد من المسابقات التي تهدف إلي التفكير والأبداع، ومن أهم هذه المسابقات مسابقة مدرستي تبرمج التي وجد أقبال عليها منقطع النظير، وغير متوق مما دعة المتحدثة باسم وزارة التعليم تقول إن الوزارة سوف تطلق المرحلة الثانية من المسابقة مطلع العام القادم.

لعبة ماين كرافت للدخول على مسابقة مدرستي تبرمج

من أهم الشروط للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها وزارة التعليم، على تحميل لعبة ماين كرافت التي تعلم الطالب التصميم ومحاربة الأعداء والمحافظة على البقاء، وعمل بناء منزل وتصميمه وكل هذه الأفكار التي تحث على الاطلاع والدخول إلي عالم البرمجة والحوسبة، وهو عالم المستقبل الذي سوف ينهض بالأمم.

ساعة برمجة من خلال شركة مايكروسوفت العربية

ساعة برمجة هي مسابقة لكل المتطلعين لمعرفة البرمجة في جميع دول العالم، وتهدف إلي تعلم البرمجة والدخول في عالم الحوسبة والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال، وتهدف هذه المبادرة إلي تسهيل تعلم البرمجة لدى الشباب وفي المملكة العربية السعودية عملت وزارة التعليم على تفعيل هذا البرنامج، ولقى قبول كبير حيث أنه منذ طرح المبادرة وحتى اليوم تم اشتراك قرابة 5 مليون مشترك في المسابقة.

نبذة عن بداية أطلاق لعبة ماين كرافت

انطلقت لعبة ماين كرافت عام 2011 عن طريق شركة سويدية، تحث على المغامرة والتحدي وأيضاً تدخل اللاعب في عام البرمجة، ومن خلال هذه اللعبة يمكن تكوين فريق من أكثر من لاعب مما ينمي روح التعاون والعمل الجماعي، وبدأت مؤخراً هذه اللعبة تنتشر في عالمنا العربي، وتعتبر المملكة هي أكثر الدول العربية في استخدام اللعبة في مسابقات تعليمية مثل مسابقة مدرستي تبرمج.

المنصات التي يمكن من خلالها لعب ماين كرافت

يوجد العديد من المنصات التي تمكنك من لعب ماين كرافت على جهاز الجوال أوالكمبيوتر الشخصي منها.