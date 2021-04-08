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عمر شويل - جدة كلية الملك عبدالعزيز الحربية تعلن عن تخرج الدفعة 79 ورئيس الأركان يرعي الحفل ، نيابة عن ولي العهد السعودي رئيس الأركان الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يقوم بحضور حفل التخرج للدفعة 79 من خريجي كلية الملك عبدالعزيز الحربية

تخرج الدفعة 79 من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

ورئيس الأركان الفريق الركن فايد بن حامد الروالي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفل تخريج 79 مادة من طلبة وزارة الدفاع. كلية الملك عبد العزيز الحربية. وكان في استقباله قائد الجيش الملكي السعودي الفريق الركن فهد مطير وقائد كلية الملك عبد العزيز الحربية اللواء علي بن صالح الخفيف. بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى اللواء علي بن صالح الحضيف ، قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية كلمة ، فقال:إن قوة هذه البلاد المباركة تكمن في إيمانها بالله عز وجل وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات، حيث بذلت حكومتنا الرشيدة جهودًا كثيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بدأت مع اتخاذ قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفيروس، كما دعمت قيادتنا جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق في إطار من التعاون والتنسيق.

كلية الملك عبدالعزيز الحربية شروط القبول

اهتمام الملك السعودي بالتعليم هو السبب في كثير من شروط الالتحاق بكلية الملك عبد العزيز 1442 ، لأن المادة 13 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن “الهدف من التعليم هو غرس دين الإسلام في نفوس الشباب. . المعرفة والمهارات ، والاستعداد ليكونوا أعضاء نافعين يبنون المجتمع ، ويحبون الوطن ، ويفخرون بتاريخ البلاد وتجدر الإشارة إلى أن المدارس والجامعات العسكرية تتطلب العديد من المعايير الخاصة وشروط القبول عبد العزيز حرب الملك تم إنشاء الكلية ومنها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدمون للبحث حاصلين على الجنسية السعودية ويقيمون في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لدى المتقدمين سيرة ذاتية وسلوك جيد.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 17 عامًا أو أكثر من 24 عامًا.

اجتياز مقابلة شخصية.

يجب على المتقدمين اجتياز الفحص البدني واجتياز الفحص البدني.

يجب أن يكون طول المتقدم متناسبًا مع وزنه. ي

جب على المتقدمين اجتياز اختبار القدرة وتحقيق متوسط ​​مستوى لا يقل عن 60٪.

يجب على المتقدمين اجتياز اختبار الأداء وتحقيق متوسط ​​مستوى لا يقل عن 60٪.

طريقة التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز الحربية

كلية الملك عبدالعزيز الحربية أهم شرط لدخول الكلية الحربية للملك عبد العزيز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وطريقة التسجيل بالكلية هي: