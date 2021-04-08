نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده لشهر رمضان على الجوالات والإلكترونيات حتى 13 أبريل 2021 في المقال التالي

عروض هايبر بنده لشهر رمضان المبارك بدأت أمس الأربعاء 7 أبريل 2021 الموافق 25 من شعبان 1442 وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم والذي يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، الكثير من العروض التي توفرها مراكز تسوق بنده الموجودة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية إلى جانب عروض الأجهزة والإلكترونيات والجوالات والتي سوف نتحدث عن أهم ما جاء بها في مقالنا هذا، إليكم أهم عروض الجوالات من بنده لهذا الأسبوع والتي جاءت قوية وتخفيضات ممتازة مما يجعلها صفقة جيدة لمعظم عملاء مراكز وفروع بنده وهايبر بندة للتسوق. عروض هايبر بنده لشهر رمضان على الجوالات جوال سامسونج إيه 51 بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1209ريال.

جوال سامسونج إيه 12 فور جي 2 بطاقة sim بسعر 599 ريال.

جوال سامسونج ايه 02 فور چي بشريحتين بسعر 425 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 فور جي بشريحتين بسعر 699 ريال سعودي.

سامسونج نوت 10 لايت فور چي بشريحتين ألوان مختلفة بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال.

سامسونج إيه 71 بسعر 1299 ريال بدلاً من 1760 ريال.

هواوي واي 9 إيه فور چي بشريحتين بسعر 1049 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7i فور چي بشريحتين بسعر 879 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال.

هواوي واي 7 بي فور چي بشريحتين بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 711 ريال.

جوال الكاتيل 3 إكس بسعر 699 ريال سعودي.

لينوفو نوت كي 12 بسعر 589 ريال بدلاً من 899 ريال.

تابلت هواوي تي 10 إس بسعر 649 ريال بدلاً من 749 ريال.

تابلت هواوي تي 3 لون رمادي بسعر 599 ريال بدلاً من 709 ريال.

تابلت لينوفو إم 7 بسعر 425 بدلاً من 499 ريال.

لاب توب اسوس سيليريون بسعر 1549ريال بدلاً من 1649ريال.

شاحن متنقل داتا زون بسعر 39 ريال بدلاً من 89 ريال.

سماعة لاسلكية اير بودز چوي روم بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده لشهر رمضان على الجوالات والإلكترونيات حتى 13 أبريل 2021 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر بنده لشهر رمضان على الجوالات والإلكترونيات حتى 13 أبريل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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