نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ماين كرافت التعليمية education.minecraft.net وما هي اللعبة وأهدافها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت التعليمية هي تطبيق مخصص للاستخدام المدرسي، حيث يمكن للمدرسة التي تريد أن تضيفها لأنشطة التكنولوجيا الخاصة بها أن تقوم بشراء تراخيص ماين كرافت التعليمية، حيث أن هذه اللعبة التعليمية تتوفر من خلالها العديد من الدروس والبرامج التعليمية المجانية لجميع المستخدمين وتتواجد هذه البرامج في مكتبة اللعبة.

ماين كرافت التعليمية

انتشرت اللعبة بشكل كبير بين جميع الأطفال والكبار على مستوى الدول العربية والعالم اجمع، هي لعبة مسلية تنمي عند لاعب اللعبة الإبداع لتكوين عالم خاص به من خلال حصوله على أدوات البناء بتكسير الأشجار، كما أنه يواجه بعض الصعاب كالوحوش والديناصورات والزومبى، يمكن أن يلعبها مجموعة من الأصدقاء في وقت واحد في عالم واحد، ويساعد كلا منهم الأخر لبناء المدينة.

ماين كرافت التعليمية Minecraft: Education Edition هي عبارة عن نظام تعليمي قائم على الألعاب ويشجع الطلبة على الإبداع والتعاون وحل المشكلات في البيئة، حيث متاح لعبها كلعبة جماعية، و يستخدم المعلمون تطبيق ماين كرافت في جميع أنحاء العالم لإشراك الطلاب في الموضوعات المختلفة وإضفاء الحيوية على المفاهيم المجردة، وتوفر اللعبة المئات من الدروس المتوافقة مع معايير ومناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، ودروس كيفية اللعب وتحديات بناء ملهمة.

رابط لعبة ماين كرافت

نقدم لكم رابط ماين كرافت التعليمية، ويمكن تحميل اللعبة من خلال الرابط الخاص بتحميل Minecraft: Education Edition، ومن خلال هذا الفيديو التوضيحي يمكن معرفة أهداف اللعبة في تحسين مستوى البرمجة لدى الطلبة والطالبات ولكل من استخدم اللعبة لزيادة حس الإبداع الابتكار.