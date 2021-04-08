نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1442 || 85 وظيفة بالرياض وجدة والمدينة هنا الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس 2021/04/08 الموافق 26 من شهر شعبان 1442، عن حاجتها لشغل عدد 85 وظيفة في مختلف التخصصات الطبية والإدارية، في مقراتها بمحافظات الرياض والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وأعلنت أنه من تتوافر به شروط التقديم عليه الدخول عبر رابط منصة التوظيف، وتحديد الوظيفة المناسبة له وفق مؤهلاته وتسجيل التقديم للوظيفة عبر الخطوات التي سنقدمها لكم في المقال فتابعونا عبر موقعكم المتميز على الدوام “ثقفني”.

رابط التقديم في وظائف الملك فيصل التخصصي

أعلنت المستشفى عبر موقعها أن من تتوافر به شروط التقديم، عليه الدخول على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني، وتسجيل بياناته الشخصية وكتابة مؤهلاته للوظيفة في الفترات المحددة للتسجيل على الوظائف.

مسميات الوظائف المطلوبة

لمعرفة التخصصات المطلوبة والوظائف سواء الطبية أوالإدارية والأقسام والإدارات المتوفر بها الوظائف، يمكنكم الدخول على رابط وظائف الملك فيصل.

موعد التقديم على وظائف الملك فيصل

يبدأ التقديم على الوظائف من اليوم الخميس 8 أبريل 2021، ولم تحدد المستشفى موعد معين لانتهاء التسجيل ومن الجائز قفل باب التقديم فور الاكتفاء بالعدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها.

خطوات وطريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

الدخول على رابط بوابة التوظيف الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة وملء استمارة التقديم.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها باللغة الإنجليزية في خانة “key wards”.

الضغط على زر تسجيل وبذالك تكون قد سجلت على الوظيفة.

نبذة مختصرة عن مستشفى الملك فيصل

مستشفى الملك فيصل هو مستشفى ومركز للأبحاث مقره الرئيسي في الرياض أفتتح عام 1975 ميلادي، يشارك في العديد من الأبحاث العلمية في مجال الطب، ويوجد به العديد من الأقسام المختلفة، ويبلغ عدد المرضى المترددين على المستشفى سنوياً نحو 10 ألاف مريض، ويعمل به 1000 طبيب ويوجد به 1600 سرير، ويعمل بالمستشفى قرابة 13 ألف موظف من 67 جنسية مختلفة.

التخصصات الموجودة في المستشفى