إيداع المساعدة المقطوعة 1442 || موعد الايداع وشروط التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي والحصول عليها

إيداع المساعدة المقطوعة 1442، تتزايد الاستفسارات حول معرفة موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442، وذلك بسبب احتياج المواطنين خاصة بالسعودية لهذه المبالغ نظرا لضيق الحال، وعدم القدرة على الكسب وتلبية معظم متطلبات الحياة سواء أكانت طعام أو شراب أو مسكن بسبب ظروف كورونا، لذا سوف نذكر لكم موعد الإيداع، مع شروط الحصول على تلك المساعدة.

الموعد الرسمي لإيداع المساعدة المقطوعة 1442

يتساءل البعض عن إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وموعد صرفها للمستحقين، حيث قامت الوزارة المسئولة عن تلك المساعدة وهي وزارة الموارد البشرية بإصدار موعد صرفها في شهر شعبان، كما صرحت بأنه لن تحرم مواطنيها من الفرح المقدس في شهر رمضان أي مساعدة المحتاجين وكذلك الفقراء من خلال بعض المساعدات التي تعطى لهم، كما قررت أنه في شهر رمضان سوف تعلن عن أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة والحصول عليها 1442

وضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة ومنها:

يكون المستفيد سعودي الجنسية، ومقيما بها.

سن المتقدم لا يكون أعلى من 35 سنة أو أقل.

لا يتعدى أجر المستفيد عن ثلاث آلاف ريال سعودي وذلك للأعزب، بينما للمتزوج ثماني آلاف ونصف ريال سعودي شهريا.

أما بالنسبة للمطلقات والآرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة فلهم الأولوية في الحصول عليها.

لابد وأن يكون المستفيد ليس لديه أي وظيفة حالية ، أو أي مهنة يمارسها.

لابد من عدم حصول ذلك المستفيد على معاش التضامن.

كما ناشدت وزارة الموارد البشرية المواطنين بمراجعة تلك الشروط جيدا قبل التقيم على تلك المساعدة وذلك توفيرا لوقت الوزارة من متابعة طلبات كثيرة ثم رفض من لا يتوافر به الشروط، لأن كافة المستندات سيتم مراجعتها جيدا قبل إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في حساباتهم.