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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب راجحي وكيفية إنشاء حساب جاري بدون زيارة الفرع في المقال التالي
شروط فتح حساب راجحي ، يرتكز المصرف في تعاملاته إلي المبادئ الإسلامية، بنك الراجحي لديه العديد من الفروع حول العالم فمنها في ماليزيا وفي المملكة الأردنية وغيرهم، فلقد حقق مصرف الراجحي نجاحاً هائلاً وتقدماً ملحوظاً في الأعمال المصرفية والشئون التجارية والاستثمارات، حيث انه تم اتصاله بدول الغرب وإنشاء فروع، كما انه اصبح من افضل المصارف الإسلامية حول العالم.
شروط فتح حساب راجحي
لقد تم تأسيس مصرف الراجحي عام 1957 وحظي علي جماهيريه عالية، وذلك بسبب الأحكام التي يتبعها والنظام القائم عليه وتأسيسه بشكل صحيح، وما يقدمه لعملائه من خدمات ويوفر لهم العيش بشكل افضل ولكن لكي تستطيع الانضمام إلي مصرف الراجحي وإنشاء حساب هناك بعض الشروط الواجب توافرها:
- عدم توافر حساب سابق لديك في بنك الراجحي.
- يجب عليك تسجيل الدخول أولاً في منصة بشر، كما ذكرنا مسبقاً في احدي مقالاتنا.
- يجب أيضاً التسجيل في العنوان الوطني.
- أن يكن لديك هوية وطنية سواء كنت من مقيمي أو عمال المملكة السعودية.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
طريقة إنشاء حساب جديد بمصرف راجحي
بعد توافر جميع الشروط السابقة لديك عليك الآن بالبدء في إنشاء حساب جاري ببنك الراجحي، ومن هنا سنعرض لك طريقة من خلال استخدام الموقع الرسمي للمصرف دون الحاجة لزيارة الفرع، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول علي موقع مصرف الراجحي من جوالك.
- انقر علي “فتح حساب” الموجودة اعلي الصفحة.
- سينقلك إلي صفحة بها البار كود الخاص بمصرف الراجحي يمكنك فتح حسابك من تطبيق الراجحي علي جوالك.
- قم بالضغط علي “تخطي إلي خدمة فتح الحساب علي الموقع”، سينقلك إلي صفحة جديدة قم بالموافقة علي الشروط والأحكام.
- ادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم انقر التالي.
- ستظهر لك نافذة يقول فيها انه يمكنك إنشاء حساب بدون زيارة الموقع قم بالضغط علي “نعم”، لكن إذا لم تظهر لك فعليك زيارة اقرب فرع لمصرف الراجحي.
- سيتم إرساله رسالة بها كود تأكيد بياناتك علي رقم جوالك المسجل في أبشر، ادخل الكود واضغط التالي.
- سيطلب منك إدخال معلومات اكثر عنك، قم بملء جميع الفراغات وتأكد من صحة البيانات وقم بتحديد الفرع الذي تريد التعامل معه، ثم اضغط التالي.
- ادخل اسم المستخدم الذي تريده وكلمة المرور ثم اضغط التالي.
- آخر مرحلة وهي مرحلة توثيق البيانات من خدمة النفاذ الوطني “ابشر”.
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