شروط فتح حساب راجحي وكيفية إنشاء حساب جاري بدون زيارة الفرع

شروط فتح حساب راجحي ، يرتكز المصرف في تعاملاته إلي المبادئ الإسلامية، بنك الراجحي لديه العديد من الفروع حول العالم فمنها في ماليزيا وفي المملكة الأردنية وغيرهم، فلقد حقق مصرف الراجحي نجاحاً هائلاً وتقدماً ملحوظاً في الأعمال المصرفية والشئون التجارية والاستثمارات، حيث انه تم اتصاله بدول الغرب وإنشاء فروع، كما انه اصبح من افضل المصارف الإسلامية حول العالم.

شروط فتح حساب راجحي

لقد تم تأسيس مصرف الراجحي عام 1957 وحظي علي جماهيريه عالية، وذلك بسبب الأحكام التي يتبعها والنظام القائم عليه وتأسيسه بشكل صحيح، وما يقدمه لعملائه من خدمات ويوفر لهم العيش بشكل افضل ولكن لكي تستطيع الانضمام إلي مصرف الراجحي وإنشاء حساب هناك بعض الشروط الواجب توافرها:

عدم توافر حساب سابق لديك في بنك الراجحي .

سابق لديك في . يجب عليك تسجيل الدخول أولاً في منصة بشر، كما ذكرنا مسبقاً في احدي مقالاتنا.

يجب أيضاً التسجيل في العنوان الوطني.

أن يكن لديك هوية وطنية سواء كنت من مقيمي أو عمال المملكة السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

طريقة إنشاء حساب جديد بمصرف راجحي

بعد توافر جميع الشروط السابقة لديك عليك الآن بالبدء في إنشاء حساب جاري ببنك الراجحي، ومن هنا سنعرض لك طريقة من خلال استخدام الموقع الرسمي للمصرف دون الحاجة لزيارة الفرع، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: