شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي- الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 9 حالات وفاة ، و 469 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 395854 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 381658 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6728 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :