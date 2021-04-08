“المرور” يشدد على أهمية الالتزام بـ4 شروط عند نقل أي حمولة بمركبات النقل

بلادي – الرياض :

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام قائدي مركبات النقل بـ 4 شروط عند نقل أي حمولة، وذلك مراعاة للأنظمة المرورية وتحقيقًا للسلامة العامة.

وقالت الإدارة، إنه يجب على قائد المركبة التأكد من ألا ينتج عن الحمولة أي ضرر على الأشخاص، أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تسبب ضوضاء، أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

وأكدت أهمية الحرص على ألا تتسبب الحمولة في حجب رؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها، وعدم حجب الحمولة لإشارات الاتجاه أو أنوار وعاكسات المركبة أو أرقام لوحاتها.