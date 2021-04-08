التجارة” تعلن ⁧استدعاء⁩ أكثر من 9 آلاف مركبة “دودج” و”جيب”

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، ⁧استدعاء⁩ أكثر من 5361 مركبة دودج “Durango”، و3731 مركبة جيب “Grand Cherokee”، موديلات (2011- 2013).

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يرجع لوجود خلل في منظم مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادِث.

ودعت مالكي هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع “مركز استدعاء المنتجات المعيبة”، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.