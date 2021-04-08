إطلاق اسم الشاعر الراحل محمد بن عواض الثبيتي على أحد شوارع الطائف

بلادي – الرياض :
أطلقت أمانة محافظة الطائف، اسم الشاعر الراحل محمد بن عواض الثبيتي، على أحد شوارع المحافظة؛ وذلك تقديراً لإسهاماته الوطنية.
وقالت الأمانة إن إطلاق اسم الشاعر على الشارع جاء إنفاذاً لتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتقديرًا للأدب والأدباء، واهتمامًا بالرواد والمميزين من أبناء الوطن في جميع المجالات.
ونشرت الأمانة صوراً التقطت بالشارع الكائن بالقرب من منتزه الردف تظهر عدداً من اللافتات وهي تحمل اسم الشاعر الثبيتي.
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