“الشؤون الإسلامية”: إغلاق 17 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد رصد 17 إصابة بـ”كورونا” بين المصلين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الخميس) إغلاق 17 مسجداً -مؤقتاً- في 7 مناطق بعد رصد 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال الـ60 يوماً الماضية بلغ 519 مسجداً تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من إجراءات التعقيم؛ واكتمال جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وكانت قد أعلنت أمس إغلاق 12 مسجداً -مؤقتاً- في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بالفيروس في صفوف المصلين.