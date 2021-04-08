“الدفاع المدني” يجري اختبارات تجريبية على الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة الأسبوع المقبل

بلادي – الرياض :

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الخميس)، عن عزمها إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، مؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر والقلق.

وذكرت أن ذلك سيكون اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 2 ظهراً، لافتة إلى أن الاختبارات ستكون عبر رسائل البث الخلوي، تعقبها التجربة السبت في منطقة الرياض، والأحد في منطقة مكة المكرمة، والإثنين في المنطقة الشرقية.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين في المناطق المذكورة إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية “SMS”، مشددة على وجوب تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.