20 منهم توفوا.. إحصائية: 131 مفقودا في صحاري المملكة خلال عام

بلادي – الرياض :

أشارت إحصائية لجمعية إنجاد للبحث والإنقاذ، إلى أن 131 شخصًا فقدوا في حوادِث مختلفة خلال عبورهم الطرق الرملية بعدة مناطق صحراوية في المملكة خلال العام الماضي 1441.

وأوضحت الإحصائية، أن 20 شخصًا توفوا بسبب الجوع والعطش، فيما عثر على 100 منهم بصحة جيدة، مبينة وفقًا لصحيفة “الوطن” أنه حتى الآن لم تتوفر أي معلومات عن الـ11 حالة الأخرى.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة حوادِث المفقودين بعدد 41 حادثاً، تلتها حائل بـ31 حادثاً، ثم الشرقية بـ13، وتبوك 11، والحدود الشمالية 11، والقصيم 10 حوادث، ثم نجران 5، والجوف 3، والمدينة المنورة 3 حوادث، ومكة المكرمة بحادثين، وعسير بحادث واحد.

وأبانت الإحصائية أن عدد السيارات العالقة في السيول والرمال في العام نفسه بلغ 6744 سيارة، 3315 منها في الرياض، و1375 في القصيم، و802 في الشرقية، و392 في تبوك، و298 في حائل، إلى جانب 176 سيارة في مكة المكرمة، و90 في الحدود الشمالية، و75 في نجران، و70 في المدينة المنورة، و29 في عسير و7 سيارات في الجوف.

من جهته، شدد الناطق الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق القحطاني، على تجنب السفر عبر الطرق البرية والوعرة، أو القيام برحلات في الأماكن النائية، ونصح القحطاني بضرورة توفير جميع ما يلزم من غذاء وماء وأجهزة اتصال، وأن يكون لدى ذوي المسافر علم بوجهته، ليتمكنوا من الإبلاغ في حال تأخره أو فقدانه.