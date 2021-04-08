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عمر شويل - جدة دون التقيد بنسبة ال10٪ التأمينات الاجتماعية ترفع أجور العاملين السعوديين،قامت ⁧‫التأمينات الاجتماعية بتقديم لصاحب العمل⁩ إمكانية رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تخطت أعمارهم الـ 50 عاماً، ومن الجدير بالذكر إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت في مارس الماضي بدعوة أصحاب العمل للقيام بإستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة للعامل غير السعودي الذي لم يتم تكملة بيانات أجره خلال المهلة للتسجيل النظامية قبل أن تعمل المؤسسة على تحديد الأجر الخاضع للاشتراك والقيام باعتماده.

دون التقيد بنسبة ال10٪ التأمينات الاجتماعية ترفع الأجور

وفرت ⁧‫التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل⁩ إمكانية تعديل ورفع أجور العاملين السعوديين الذين تتخطي أعمارهم الـ 50 عاماً ولا تتخطي رواتبهم عن 4000 ريال وذلك دون التقييد بنسبة ال10٪؜ مما يكمل الأجر الشهري الذي تم تحديده في برنامج نطاقات والذي يبلغ 4000 ريال، ويحدث هذا من خلال الخطوات التي قامت التأمينات الاجتماعية بتوضيحها من خلال الرسمي على”تويتر” كما يلي:

أولا القيام بالدخول أون لاين في التأمينات على الحساب الخاص بصاحب العمل.

ثم القيام بالدخول على خيار رفع أجور المشتركين داخل المنشأة

ثم كتابة الأجر الجديد دون التقيد بنسبة ال10، ؜ وبما لا يتخطي ٤٠٠٠ ريال

ثم الضغط على خيار حفظ

قنوات التأمينات الإلكترونية

وفي سياق أخر أعطت مؤسسة التأمينات أهمية بالغة لاستخدام القنوات الإلكترونية لتستطيع تمكينها من القيام بأداء أعمالها وخدمة العملاء بكل جودة وكفاءة، حيث وفرت لعملائها من المستفيدين والمشتركين الاستفادة من هذه الخدمات فيما يلي؛

إمكانية الاستعلام عن البيانات.

تنفيذ العديد من العمليات الخاصة مثل استعراض بيانات الملف الشخصي، وحساب قيمة المعاش الشهري بناء على نسبة زيادة محددة،

عرض التسلسل الزمني للاجور والاشتراكات

إمكانية التطلع على اشتراكات العمل الحالية

التأكد من أهلية المشترك لصرف التأمين ضد التعطل عن العمل من ساند ومساندته في التقدم لطلب صرف التأمين ومعرفة مبلغ التعويض المتوقع.

ومن أهم الخدمات أيضا إصدار شهادة بمدة الاشتراك وسجل الأجور

وتقديم الخدمات العامة للمشترك كإدخال شكوى جديدة، ومتابعة الشكوى المقدمة ، وأيضا رفع الشكوى للدعم الفني

وتوفر أيضا للمستخدم إمكانية تحديث رقم الهاتف الخاص به، وتمكين المستفيد من إصدار شهادة التزام بتحويل مستحقات، والقيام بإصدار شهادة بقيمة المعاش.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعي دائما على تحديث خدماتها، وتطوير إجراءاتها لأغلي المعايير للقيام برفع مستوى جودة الخدمات التي يتم تقديمها لعملائها، ومما يؤدي إلي رؤية المملكة 2030.