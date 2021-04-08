نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التعديلات الأخيرة التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية علي نظام التأمينات الاجتماعية لتسهيل أمور القطاعين العام والخاص فيما يخص شؤون الوافدين والمواطنين وخدمة الموظفين علي راس العمل ومحالي المعاش من كبار السن أو المحالين مبكراً لأي سبب وذلك طبقاً لما هو وراد بموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، وقد تم إصدار النظام الخاص بالتأمينات في شهر رمضان من العام 1421 هجرياً وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/33 لعام 1421 هجرياً وقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 199 لشهر شعبان في العام 1421 هجرياً، وفي مقالنا التالي نشرح نص المادة رقم 61 الخاص بالتقاضي أمام جهات مكتب العمل والهيئات القضائية المختصة بشؤون العمل وما يترتب عليه من قرارات وغرامات ولوائح ملزمة لكل من صاحب العمل والموظفين والمكفولين.

نص المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة

والمادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة تختص بشؤون الموظفين مثل المواد الخاصة بإضافة مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية وتنص المادة علي التالي:

“لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه،” كما هو مُبين فيما يأتي : يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.

مما يعنيه هذا النص أنه العامل لدي صاحب عمل ما يمكن له التقدم بدعوي شكوي ضد جهة عمله في حال اعتراضه علي قرار ما صدر بحقه من جهة العمل، وفي حال ما لم تقبل الشكوي لدي جهة الاعتراض فيمكنه رفع الدعوي أمام القضاء المختص في قضايا العمل.

الفروع التي يشملها نظام التأمينات الاجتماعية

في سياق التعرف علي المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة ، فإن نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يشمل أيضا عدد من الفروع المتخصصة وهي :

فرع عموم التعريفات.

فرع تطبيق المواد.

فرع الموارد المالية.

فرع التنظيم الإداري.

فرع التعويضات بأنواعها.

فرع المعاشات.

فرع أحكام المعاشات والأخطار المهنية.

فرع الأحكام العامة.

فرع الأحكام الختامية.

ويحتوي كل قانون علي لائحة هامة جدا وهي لائحته الآذارية فلا بد من التعرف علي اللائحة الإدارية بقانون العمل السعودي ، والفيديو التالي يشرح المواد من 61 إلي 64 من نظام قانون العمل السعودي: