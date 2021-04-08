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رابط مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت للتسجيل في ساعة برمجة 1442

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محمود 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت للتسجيل في ساعة برمجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت للتسجيل في ساعة برمجة 1442 - ثقفني

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية قد حصدت عشرات الآلاف من الاشتراكات والشهادات علي مدار الأيام القليلة الماضية، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية، أن الطلاب قد تفاعلوا بقوة مع هذه المسابقة التي تهدف إلي تنمية مهارات الطلاب، وتقوية مميزاتهم ومعلوماتهم المنهجية في البرمجة التي تدخل في كل شئ حولنا، وسيمكنكم الحصول علي شهادة ماين كرافت التعليمية بكل سهولة عند الاشتراك والاستخدام طبقاً للخطوات المتاحة لكم.

مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي

يمكنكم الاشتراك في مسابقة ساعة برمجة من خلال العودة للمدارس، عبر الرابط الجديد الذي يوفر لكم دخول هذه المسابقة والحصول علي شهادة منها خاصة بالبرمجة، ويتضح لنا واجهة اللعبة الآن، وتجدون بعدها خطوات الدخول والتسجيل.

ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج
ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج
  • الدخول إلي رابط المنصة، العودة للمدارس دخول.
  • اختيار الاشتراك في المسابقة لمنصة مدرستي الإلكترونية.
  • تسجيل الدخول منصتي التعليمية بالبيانات الشخصية.
  • تطبيق الخطوات القادمة بالشرح المبسط للحصول علي عضوية.
  • بنهاية التطبيق للخطوات تحصلون علي الشهادة عند اجتياز كافة المراحل.

خطوات اشتراك مسابقة مدرستي تبرمج

يمكنكم الاشتراك بكل سهولة في مسابقة ساعة برمجة القائمة، وكل ما عليكم من أجل الاشتراك هو تنفيذ الخطوات المتاحة لكم بالشرح المصور الآن، وتجدون به كل التوضيحات بخصوص اللعبة وكيفية الاشتراك للحصول علي الشهادة.

خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية
خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية
خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية
خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية
خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية
خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية
خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية
خطوات تحميل ماينكرافت التعليمية

تعرفنا علي خطوات مبسطة من أجل الاشتراك والدخول إلي منصة العودة للمدارس، وللحصول علي شهادة ساعة برمجة عليكم تطبيق الخطوات كاملة، وتنفيذ المهام داخل اللعبة ماينكرافت الإصدار التعليمي، وبالأخير يتم طلب الشهادة الخاصة بكم من خلال الحساب، وتحصلون علي شهادتكم في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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