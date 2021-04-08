رابط مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت للتسجيل في ساعة برمجة 1442

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية قد حصدت عشرات الآلاف من الاشتراكات والشهادات علي مدار الأيام القليلة الماضية، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية، أن الطلاب قد تفاعلوا بقوة مع هذه المسابقة التي تهدف إلي تنمية مهارات الطلاب، وتقوية مميزاتهم ومعلوماتهم المنهجية في البرمجة التي تدخل في كل شئ حولنا، وسيمكنكم الحصول علي شهادة ماين كرافت منصة مدرستي التعليمية بكل سهولة عند الاشتراك والاستخدام طبقاً للخطوات المتاحة لكم.

مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي

يمكنكم الاشتراك في مسابقة ساعة برمجة من خلال العودة للمدارس، عبر الرابط الجديد الذي يوفر لكم دخول هذه المسابقة والحصول علي شهادة منها خاصة بالبرمجة، ويتضح لنا واجهة اللعبة الآن، وتجدون بعدها خطوات الدخول والتسجيل.

الدخول إلي رابط المنصة، العودة للمدارس دخول.

اختيار الاشتراك في المسابقة لمنصة مدرستي الإلكترونية.

تسجيل الدخول منصتي التعليمية بالبيانات الشخصية.

تطبيق الخطوات القادمة بالشرح المبسط للحصول علي عضوية.

بنهاية التطبيق للخطوات تحصلون علي الشهادة عند اجتياز كافة المراحل.

خطوات اشتراك مسابقة مدرستي تبرمج

يمكنكم الاشتراك بكل سهولة في مسابقة ساعة برمجة القائمة، وكل ما عليكم من أجل الاشتراك هو تنفيذ الخطوات المتاحة لكم بالشرح المصور الآن، وتجدون به كل التوضيحات بخصوص اللعبة وكيفية الاشتراك للحصول علي الشهادة.

تعرفنا علي خطوات مبسطة من أجل الاشتراك والدخول إلي منصة العودة للمدارس، وللحصول علي شهادة ساعة برمجة عليكم تطبيق الخطوات كاملة، وتنفيذ المهام داخل اللعبة ماينكرافت الإصدار التعليمي، وبالأخير يتم طلب الشهادة الخاصة بكم من خلال الحساب، وتحصلون علي شهادتكم في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية.