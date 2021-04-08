نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المكرمة الملكية 1442 وقيمة المبلغ المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الآلاف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد نزول المكرمة الملكية 1442 والتي يتم صرفها عادة لمستفيدي الضمان الاجتماعي كل عام مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدتهم في تلبية جميع احتياجاتهم التي يحتاجونها خلال هذا الشهر الكريم، ويتم صرف المكرمة الملكية وفق أوامر ملكية بقيمة محددة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد نزول المكرمة الملكية 1442.

موعد نزول المكرمة الملكية 1442

يتساءل الأفراد عن موعد نزول المكرمة الملكية 1442 نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك لحاجتهم الملحة في توفير بعض المتطلبات الضرورية التي تعينهم على العيش بصورة كريمة خلال شهر رمضان دون الحاجة إلى الاستدانة من الأشخاص، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحدد لنزول مكرمة الضمان الاجتماعي .

توقع صرف المكرمة الملكية 2021

نظرًا لعدم تحديد موعد لصرف مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1442 وفق أوامر ملكية محددة فإن هناك عدد من التوقعات بخصوص مواعيد الصرف ومنها:

نظرًا لانتهاء الضمان الاجتماعي من صرف المعاشات للمستحقين بتاريخ 14 مارس 2021 فإن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية بعد الانتهاء من صرف مستحقات المعاشات لشهر أبريل والتي سوف يبدأ نزولها من يوم 13 أبريل 2021 ويليها مباشرة صرف المكرمة الملكية يوم 13 أبريل والذي يصادف اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

أيضًا هناك توقع أخر لصرف المكرمة الملكية وهو أن يكون خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك ليتم الاستفادة منها خلال الشهر الكريم بالإضافة إلى تغطية نفقات عيد الفطر المبارك.

مبلغ المكرمة الملكية 1442

يتم تحديد قيمة المكرمة الملكية وفق أوامر ملكية من فخامة الملك وقد بلغ إجمالي قيمة المكرمة الملكية العام المنصرم مليار وستمائة مليون ريال سعودي وتم توزيع هذه القيمة كالتالي:

1000 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

500 ريال سعودي للتابعين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ويتم صرف المكرمة الملكية لتحقيق بعض الأهداف الهامة منها: