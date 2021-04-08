نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد وزارة الصحة وأهم خدمات تطبيق موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة الصحة السعودية خاصية حجز موعد وزارة الصحة والتي بدأت العمل بها مع انتشار جائحة كورونا والتي فرضت تطبيق بروتوكولات معينة خلال هذه الفترة للحفاظ على صحة الأفراد وصحة الموظفين وخاصة العاملين في قطاع الصحة بكل أماكنه المختلفة، وهم الجهة التي تقف حالياً في وجه انتشار الفيروس.

حجز موعد وزارة الصحة

يتمكن كافة المواطنين والمقيمين في المملكة من حجز موعد وزارة الصحة إلكترونياً ويمكن القيام بحجز موعد من خلال مجموعة من الخطوات الهامة ومنها:-

الدخول على موقع وزارة الصحة السعودية.

من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة وخدمات الأفراد.

يتم اختيار أيقونة حجز موعد، والانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.

يتم كتابة الاسم الخاص بالمستخدم وكلمة السر أو الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

الدخول على الخدمة واختيار الموعد وتحديد الوقت والتاريخ.

كتابة السبب وجهة الحجز مثل مراكز الرعاية الأولية.

وتحديد المكان وتسجيل البيانات الشخصية ووسائل الاتصال.

لابد أن يكون الهاتف مسجل في منصة أبشر.

تأكيد البيانات وتلقي رسالة على الهاتف بالموعد.

حجز موعد من خلال تطبيق موعد

يتوفر على موقع الوزارة الروابط الخاصة بتطبيق موعد والذي يمكن تحميله على الهاتف الذكي سواء الذي يعمل بنظام الأندرويد أو آيفون، ويمكن من خلال حساب المستفيد على الموقع الخاص بالوزارة أن يقوم بحجز موعد بكل سهولة من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد والسبب في حجز موعد وتحديد الوقت والتاريخ الخاص بالموعد والالتزام به.

خدمات تطبيق موعد

تطبيق موعد من وزارة الصحة بالإضافة إلى تقديم خدمة حجز موعد وزارة الصحة، فإنه يقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين مثل:-

تحديد أقرب مركز طبي للمستفيد عبر خرائط جوجل.

حجز الموعد بالمركز الصحي حسب الوقت المناسب للمستفيد.

إضافة جميع التابعين للمستفيد للمركز نفسه، وإمكانيه حجز المواعيد لهم.

حجز مواعيد لدى طب الأسرة، عيادة الطفل السليم، التطعيمات، كما يمكن متابعة الحمل.

يمكن من خلال التطبيق إلغاء أو تأجيل موعد المراجع بالمستشفى المحال عليه.

يمكن معرفة أعداد الزوار الحاليين للمركز الصحي وأعداد المواعيد المتاحة في جميع المراكز الصحية.

حجز موعد من خلال رقم وزارة الصحة

يتمكن الجميع في المملكة من حجز موعد مراك الرعاية الأولية أو فحص كورونا، أو الحصول على استشارة طبية من خلال رقم الوزارة الموحد وهو” 937″.