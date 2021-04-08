رابط لعبة ماين كرافت التعليمية education.minecraft.net وطريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلبة بالمملكة العربية السعودية عن رابط لعبة ماين كرافت التعليمية، للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج التي دشنتها وزارة التعليم بالمملكة وذلك سعيًا في تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى

تنمية ثقافة البرمجيات لتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية.

رابط لعبة ماين كرافت التعليمية

وضح موقع مدرستي التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية كل الخطوات الواجب اتباعها للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى المملكة وتمهيداً للمشاركة في المسابقات العالمية، لتنمية مهارات الطلبة في علم الحاسوب والبرمجيات والتكنولوجيا لمواكبة الحاضر والمستقبل.

ونقدم لكم أولاً رابط تحميل ماين كرافت التعليمية، واليكم فيديو يوضع كيفية تحميل ماين كرافت النسخة التعليمية education.minecraft وتنزيلها على الحاسوب أو الموبيل لمتابعة مسابقة مدرستي تبرمج.

خطوات المشاركة في المسابقة

بعد الدخول على موقع مدرستي اضغط على مسابقة مدرستي لتدخل على مسابقة مدرستي تبرمج، وبالضغط على كلمة المزيد ستدخل على كل ما يخص المسابقة، حيث يوجد أولا معلومات عن المسابقة والأهداف التي من اجلها دشنت الوزارة المسابقة، حيث تهدف المملكة لعمل بنية رقمية قوية لتهيئة الطلبة للمنافسة المحلية والدولية لتحقيق التنمية.

بالضغط على مراحل المسابقة يتضح لنا أن المسابقة تتكون من رحلتين، مرحلة أولى، وهي مسابقة تفعيل ساعة برمجة، ومدة هذه المرحلة من 8 شعبان 1442 هـ وحتى 17 رمضان 1442 هـ.

والفئات المشاركة بهذه المرحلة هي إدارات التعليم، والمدارس والمعلمون والمعلمات، واليكم فيديو يوضح كيفية الحصول على شهادة ساعة برمجة بسهول مع الخطوات