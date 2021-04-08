نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يؤجل موعد صرف دفعة أبريل 2021 واستئناف التسجيل غير محدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة الحادية والأربعين يتأخر صرفها ليوم 11 من الشهر الجاري بدلاً من العاشر، وذلك بسبب وقوع يوم الصرف الرسمي يوم إجازة رسمية، وكما تم التعارف عليه مسبقاً فإنه يتم تقديم الموعد الرسمي للصرف أو تأخيره حسب توقيت الإجازة، وسينزل الدعم من البرنامج قبل حلول شهر رمضان المبارك بيومين، مما يعطى الفرصة للمستفيدين أن يتمكنوا من الحصول علي دعمهم بوقت مناسب، من الموقع ’’www.ca.gov.sa’’، ويمكنكم التعرف علي قيمة الدعم الخاص بكم من خلال حاسبة حساب المواطن الإلكترونية.

حساب المواطن تسجيل جديد

يمكن لكافة الراغبين في التسجيل عبر البرنامج السعودي للدعم أن يقوموا بتطبيق الخطوات المدرجة إليكم، وذلك حال فتح باب التسجيل كما تم فتحة مسبقاً، وللتسجيل يتم اتباع الآتي:

يقوم المستخدم بالدخول لموقع البرنامج، موقع حساب المواطن السعودي.

اختيار تسجيل جديد بخصوص عملية التسجيلات.

استكمال البيانات المطلوبة من البرنامج.

الضغط علي تقديم البيانات، وانتظار الرد.

جدير بالذكر أن تسجيلات البرنامج تم إغلاقها وتعليقها شهر مارس 2020، وذلك ليتم تحديث البيانات وإجراء تعديلات مختلفة، ولم يتم فتح باب التسجيل حتي وقتنا هذا ولم يتم تعين وقت لفتح التسجيل، وبعض التعديلات التي تم تنفيذها منها إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن.

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

إضافة تابعين في حساب المواطن

يمكنكم إضافة التابعين بكل سهولة، وذلك عن طريق تسجيل دخول حسابكم، وتطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلي الحساب الشخصي.

اختيار تفاصيل الطلب.

تحديد بيانات التابعين.

إضافة التابع.

الضغط على أيقونة حفظ.

وردًا على مستفيد آخر فشل في الدخول على حسابه لإضافة تابعين جُدد أشارت خدمة المستفيدين إلى أن المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابه بالبرنامج، وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن 2021.