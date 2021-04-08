أعلن برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة عن تعلق التسجيل في برنامج حساب المواطن، وهذا يعد أمر ضروري وفقاََ التعديلات الأخيرة المقررة من قبل ضوابط الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن التسجيل كان مستمراََ منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن في شهر ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020م حيث أن شملهم الدعم المادي، وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين من هذا الدعم، ولذلك تم الإعلان عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل المطلوبة لكي يتم إثبات استقلالية الفرد المستقل للمستفيدين، ولذلك نقوم بعرض موعد إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخاص بشهر أبريل الجاري 2021م.

كيفية إثبات استقلالية الفرد المستقل :

يجب على المستفيد قد بلغ من العمر 18 عاماََ. يجب على المستفيد رفع إثبات عقد إيجار موحد من منصة إيجار. يجب على المتقدم تقديم صك ملكية السكن. تقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على المستفيد أتباع كافة الإجراءات اللازمة لكي يتم ضمان التعديلات التي تم الإعلان عنها من قبل برنامج حساب المواطن، لكي يتم إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد مستقل، حيث أن هذه الشروط لضمان استمرارية الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك أن يمكن على جميع المستفيدين تعديل الضوابط الهامة على أن يكون الحد الأعلى للاستحقاق المادي أن يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين بمقدار متغير.

موعد إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن:

تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن على أن سوف يتم الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يكون صرف الدعم المادي المخصص يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن على أن يوم 10 أبريل يوافق يوم السبت وهذا يوم عطلة رسمية، ولذلك تم الايضاح على أن سوف يتم صرف الدعم يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل الجاري 2021م.