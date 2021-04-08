نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري القائم في سكني شروط وطريقة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري القائم في سكني هو واحد من الحلول التمويلية التي تم إطلاقها من خلال منصة سكني للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، بإشراف من وزارة الإسكان التي تسعى نحو تقديم أفضل ما لديها من أجل شد أذر المواطنين لمواجهة المعيشة، وضمان حياة كريمة لهم ومسكن مناسب لكافة الأسر، وهناك شروط التمويل العقاري القائم في سكني لا بد من توافر من أجل الحصول عليه، وكذلك للحصول على التمويل العقاري المدعوم لذلك سنتعرف على تفاصيله إلى جانب تفاصيل القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري 1442.

التمويل العقاري القائم في سكني

معنى التمويل العقاري القائم هو أن يحصل المستفيدين من وزارة الإسكان على تمويل من أجل استكمال مراحل البناء التي قد تم البدء فيها بالفعل، أو الحصول على شراء عقار لم يتم اكتمال بناء، ويتم الحصول عليه وفق آلية وشروط محددة تنحصر في:

شروط التمويل العقاري القائم في سكني

وقد اشترط برنامج سكني لكي يتم صرف التمويل العقاري مجموعة من الاشتراطات هي:

لا بد أن يكون المستفيد من التمويل أو صاحب الطلب قد تم إدراج اسمه في قوائم المستفيدين من صندوق التنمية العقارية السعودي.

لا بد أن يكون صاحب الطلب حاصلًا على تمويل عقاري من أجل مؤسسات التمويل المعتمدة لدى الوزارة، مع الالتزام بسداده.

وقد ذكرت الوزارة أن المستفيدين من التمويل العقاري القائم، سيكون لهم العديد من المميزات والامتيازات من بينها أنه من السهل الانتهاء من الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على التمويل.

بالإضافة إلى أن التمويل متاح لمن دخله لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي، بعد أن يتم خصم مبالغ التأمين، وكذلك إمكانية الحصول على الدعم الشهري عقب الانتهاء من العقود التمويلية.

طريقة التقديم على التمويل العقاري

وهناك الكثير من الطرق التي يمكن اللجوء إليها للحصول على التمويل العقاري ومنها الخطوات التالية:

يتعين عليك الآن أن تقوم بتسجيل الدخول، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة، وإرسال طلب الدعم من أجل الحصول على التمويل العقاري من الصندوق.