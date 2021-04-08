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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب عفو ملكي شهر رمضان 1442 إلى خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي
تقديم طلب عفو ملكي شهر رمضان 1442 إلى خادم الحرمين الشريفين, يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وممن لديهم أقارب وأهل في السجون السعودية، عن كيفية التقديم علي العفو الملكي المُقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للسجناء بالسعودية أياً كانت جنسيته, سعودياً كان أم أجنبياً, وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك, حيث يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كل عام في شهر المبارك بإصدار قرار ملكي بالعفو علي مجموعة من السجناء والمسجونين في قضايا محددة وليس كل القضايا, ولكن حتي يستطيع أي مواطن سواء كان مقيم أو سعودي بالتقدم لأهله أو من لديه في السجون للحصول على العفو الملكي لإخراج زويه من السجن لابد أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المحددة من قبل خادم الحرمين.
شروط الحصول علي عفو ملكي للسجناء بمناسبة شهر رمضان 1442
وضع القانون السعودي المختص في الحصول على العفو الملكي المسجونين بالمملكة العربية السعودية بعضاً من الشروط والأحكام التي يجب أن تكون في الشخص المتقدم للحصول على عفو ملكي لمن يخصه داخل السجون السعودية:
- يجب أن يكون المُسجون مُسجل له في السجن حسن سير وسلوك ولا يكون مُسجل ضده أي مخالفات.
- يجب أن يكون المُسجون قد قضي علي الأقل نصف المدة المحكوم عليه بها.
- الرجوع إلي إدارة السجن للتأكد منها علي أن المُسجون عازم علي عدم العودة إلي الطريق المستقيم.
- إذا حصل المُسجون علي العفو فإنه سوف يخضع إلي فترة مراقبة.
خطوات التقدم بطلب للحصول على العفو الملكي من خادم الحرمين
- الدخول علي الموقع الإلكتروني منصة ابشر.
- أو الدخول علي موقع خدمات الديوان الملكي السعودي.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يتم بعد ذلك كتابة طلب العفو الملكي عن المسجونين داخل السجون السعودية.
- تقديم الطلب لإدارة السجون.
- تقوم إدارة السجون بمراجعة طلبك ثم إعطائه إلي موظفي الاتصالات الإدارية.
- بعدها يقوم موظف الاتصالات بإرسال الطلب إلي الأنظمة الداخلية, لتقوم الأنظمة الداخلية بعد ذلك بإرسال رسالة علي الجوال تفيد بأنها قد أخذت طلبك وهو في مرحلة المراجعة.
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