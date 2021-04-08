حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة 1442 وخطوات التقديم

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة 1442، فقد من الممكن أن يمر الموظف الذي يقوم بالعمل في القطاع الخاص بالعديد من الظروف التي تجعله مضطرا إلى تقديم الاستقالة من العمل، ويصبح أكثر ما يقلق الموظف هو معرفة ما إذا كان سيحصل على كامل حقوقه أم لا، وأيضا معرفة الإجراءات التي يحتاج إلى القيام بها للمحافظة على تلك الحقوق بعد الاستقالة، ولذا سنقوم اليوم بتوضيح أهم حقوق الموظف بعد الاستقالة وكذلك الإجراءات المطلوبة للاستقالة.

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة

عندما يشعر الموظف بالرغبة في ترك العمل الذي يعمل به في القطاع الخاص و تقديم استقالته من نفسه فإنه توجد بعض الحقوق التي يجب أن يكون على علم بها.

وتعتبر هذه الحقوق أمر واجب ولا يجب التنازل عنها، وتصرف له في جميع الأحوال والتى يستطيع الموظف التعرف عليها بشكل كامل عن طريق استشارة القسم القانوني في الشركة التابع لها.

ويستلم الموظف شهادة خدمة خاصة به بها مدة عمله في الشركة.

ويجب أن يحصل على الرواتب الباقية له.

ويجب أن يأخذ مقابل مادي لكل الإجازات السنوية.

ويستلم الموظف أيضا مكافأة نهاية الخدمة في حالة إنه ليس خاضع للتأمين الاجتماعي.

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إجراءات التقديم على الاستقالة

هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي على الموظف في القطاع الخاص القيام بها عند تقديم الاستقالة وذلك من أجل المحافظة على حقوقه والحصول عليها وهي:

ينبغي علي الموظف أن يقوم بكتابة الاستقالة من خلال النموذج المخصص له ويقدمه إلى مديره بشكل مباشر وذلك للحصول على موافقته.

ينبغي أن يشتمل طلب الاستقالة على اسم الموظف والرقم الوظيفي الخاص به وتاريخ تقديم الاستقالة ويجب أن يقوم الموظف بتوقيع طلب الاستقالة باسمه ثلاثي.

يجب أن يقوم المدير بكتابة رأيه الشخصي على طلب الاستقالة بالموافقة في نفس يوم تقديم الطلب له أو على الأكثر في ثاني يوم، ويتم تقديم هذا الطلب إلى قسم الموارد البشرية.

ويعمل قسم الموارد البشرية بمراجعة طلب الاستقالة المقدم له مع عمل مقابلة مع الموظف لاستقصاء رأيه .

ثم تعمل إدارة الموارد البشرية برفع طلب الاستقالة إلى الإدارة العليا بشكل مباشر حتي يتم الاعتماد.

ثم تعمل إدارة الموارد البشرية نموذج تقوم فيه بإخطار من أصل وصورة.

ويتم تقديمه إلى الموظف للتوقيع عليه بالاستلام ويتم تسليم الصورة إلى القسم التابع له الموظف.

ثم تبدأ إدارة الموارد البشرية بالإجراءات الخاصة لإخلاء طرف الموظف وينبغي تسليم جميع الأدوات والعهد التي معه.

ويتم ذلك عن طريق نموذج يوضح به ترك الخدمة للموظفين وكشف بصرف كل المستحقات.

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