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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي تبرمج : طريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية في المقال التالي
طريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft education edition نستعرضها بالتفصيل، فقدْ قمنا بتخصيص هذا المقال لشرح هذه الطريقة بشيءٍ من التفصيل، حيث أن مسابقة مدرستي تُبرمج هي إحدى المسابقات التي تقوم بتقديمها منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الشركة العالمية «مايكروسوفت»ن وبالتالي فإن مسابقة مدرستي تُبرمج عبر ماين كرافت هي مسابقةٌ يتم تقديمُهَا للمعلمين وللطلاب أيضًا، وإنه للتسجيل أو الاشتراك في مثل تلك المسابقات، يجب على الطالب أو المعلم أن يقوم بالتسجيل في النسخة التعليمية من اللعبة المشهورة «ماين كرافت»، ولكن في النسخة التعليمية منها.
إن لعبة ماين كرافت التعليمية تهدف إلى مساعدة الطلاب ودعمهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، من خلال المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت التعليمية كما إنها تزيد من كفاءة عملية التعلم الرقمي لجميع الفصول الدراسية خصوصًا مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي.
طريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية
يمكن الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب عليك أولاً أن تقوم بالدخول إلى موقع العودة للمدارس ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية.
- بعد ذلك قم باختيار اللغة العربية، وبعدها ستجد خيار تسجيل الدخول، قم بالضغط عليه، وبعدها سوف يكون مطلوبًا منك الضغط على خيار «استمر في حساب مايكروسوفت» الذي سيظهر لك.
- للاستمرار وإكمال الخطوات يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بحسابك المُسجَّل في منصة مدرستي رقيقة صحيحة، تلك البيانات التي تشمل اسم المُستخدِم، وكذلك كلمة المرور الخاصة بهذا الحساب.
- عليك إدخال بعض البيانات التي تخص الحساب مثل نوع الحساب (طالب أم معلم)، وكذلك عمر صاحب الحساب، وبعدها سوف يكون مطلوبًا منك الضغط على خيار «اذهب إلى حسابي»، والذي سيؤدي الضغط عليه إلى نقلك لوحة التحكم، وهنا يجب عليك الضغط على «فهرس الدورة التدريبية».
- بعد ذلك سوف تفتح لك القائمة التي تخص ساعة برمجة، عليك اختيار «Minecraft»، وبعدها قم بتجربة اختيار درس مغامر وسوف تجد عدد أربع عشرة مهمة عليك إتمامهم، وبعدما تتمكن من إتمام كل مهمة، عليك حينها الضغطُ على خيار «انتهيت»، ذلك الخيار الذي سوف يسمح لك بالحصول على الشهادة.
- سوف يكون مطلوبًا منك بعد ذلك إدخال الاسم ثم تسجيل، وهذه الشهادة بإمكانك أن تقوم بحفظها أو حتى طباعتها.
- بعد إنهاء كل المهام المطلوبة منك، سوف يكون بإمكانك بالفعل الحصولُ على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية بنجاح
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