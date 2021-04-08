مدرستي تبرمج : طريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية

طريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft education edition نستعرضها بالتفصيل، فقدْ قمنا بتخصيص هذا المقال لشرح هذه الطريقة بشيءٍ من التفصيل، حيث أن مسابقة مدرستي تُبرمج هي إحدى المسابقات التي تقوم بتقديمها منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الشركة العالمية «مايكروسوفت»ن وبالتالي فإن مسابقة مدرستي تُبرمج عبر ماين كرافت هي مسابقةٌ يتم تقديمُهَا للمعلمين وللطلاب أيضًا، وإنه للتسجيل أو الاشتراك في مثل تلك المسابقات، يجب على الطالب أو المعلم أن يقوم بالتسجيل في النسخة التعليمية من اللعبة المشهورة «ماين كرافت»، ولكن في النسخة التعليمية منها.

إن لعبة ماين كرافت التعليمية تهدف إلى مساعدة الطلاب ودعمهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، من خلال المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت التعليمية كما إنها تزيد من كفاءة عملية التعلم الرقمي لجميع الفصول الدراسية خصوصًا مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي.

طريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية

يمكن الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية عن طريق اتباع الخطوات التالية: