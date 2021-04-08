نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن موعد ايداع المبالغ في البنوك الدفعة 41 لشهر ابريل ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن في إطار اتجاه المملكة العربية السعودية بالنهوض بدخل المواطين وحالته المعيشية ليتحقق ذلك رفاهية حياة المواطنين وحياتهم حياة كريمة بعيدة عن الحاجة والفقر والعوز وتقدم السلطات في المملكة العربية السعودية مجموعة من البرامج التي تحتوي على دعم ومساعدة لمواطنيها من أصحاب الدخول الضعيفة والسيطة ومعدومي الدخل حتى لا تترك مواطن يقع في براثن الفقر والحاجة ويصبح فريسة الحاجة والعوز والفقر، لذا دائما ما نجد القرارات الملكية التي توجه بضرورة العناية محدودي الدخل وحاجاتهم ورفع العبء عن كاهلهم، ومن أهم البرامج التي تقدم دعم ومساعدات للمواطنين في المملكة العربية السعودية وهو برنامج حساب مواطن .

برنامج حساب مواطن

برنامج حساب مواطن هو دعم ومساعدة تقدم المواطنين أصحاب الحاجات لرفع العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي طال كافة السلع والخدمات والأسواق، وهو مساعدة أو دعم يقدم في صورة مبلغ نقدي ويقدم بصفة شهرية للمستفيدين عن طريق إيداع ذلك المبلغ في الحسابات الشخصية البنكية للمستفيدين في الميعاد المحدد.

كيفية الاستعلام عن مواعيد صرف حساب مواطن

الآن يمكن للجميع الأفراد المستفيدين من دعم حساب المواطنين معرفة مواعيد صرف المنحة الشهرية المقررة لهم من خلال اتباع ما يلي:

تسجيل الدخول على رابط حساب المواطن هنا.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

إدخال اسم المستفيد رباعيًا .

إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

ومنها ستظهر لك كافة المعلومات التي تريد معرفتها.

ونرجو من جميع المواطنين توخي الحذر والدقة فيما ينشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة لمروجي الإشاعات في مجموعة من المواقع والصفحات الاجتماعية واستقاء الخبر من مصدره الرسمي الموثوق أو الإستعلام ومعرفة كل ما يريد ويخلص برنامج حساب مواطن اتباع الخطوات السابق بيانها حتى لا يقع في أخبار غير صحيحة ليس لها أساس.