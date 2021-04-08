طريقة إعفاء من بنك الراجحي بكل سهولة في 5 دقائق فقط

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طريقة الحصول على طلب إعفاء من بنك الراجحي بنك الراجحي من البنوك التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تناسبك طبقات المجتمع السعودي والتي منها خدمة القروض وسحبها من خلال مصرف الراجحي ويوجد أيضاً بعض من خدمات التمويل الأخرى التي يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية الاستفادة منها.
طريقة الحصول على طلب إعفاء من بنك الراجحي
يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات التي لا تتشابه مع أي بنك متواجد في المملكة العربية السعودية، فهو من البنوك التي ذاع صيتها لما يقدمه من خدمات مختلفة وعديدة والتي تناسب العديد سواء كان العملاء أو طبقات المجتمع المختلفة، كما أن مصرف بنك الراجحي يقدم لعملاء السعودية خدمة “مباشر مصرف الراجحي”.
وأيضاً يقدم التمويلات الشخصية والتي منها “تمويل شخصي بدون كفيل وأيضاً بدون تحويل راتب”، ولا ينسى بنك الراجحي العملاء بل أنه يقدم لهم خدمة “طلب إعفاء قرض الراجحي للأقساط” ويتم الموافقة على هذا الطلب بعد القيام بعدة شروط وهي:
- زيارة الموقع الخاص ببنك الراجحي.
- إذا كنت مواطن حامل للجنسية السعودية فعليك بتقديم صورة الهوية الشخصية، ولكن إذا كنت مقيم خارج المملكة فعليك بتقديم صورة الإقامة للمغتربين.
- عليك بتقديم كافة البيانات الخاصة بك من الجهة الرئيسية لعملك ويلزم أن تحتوي على الراتب الشهري الخاص بك.
- بعد أن تقوم بملء كافة البيانات عليك بتقديم الطلب، وسوف ترسل رسالة إليك بمها القبول أو الرفض بعد أن يقوم بنك الراجحي من التأكد من كافة البيانات الخاصة بك.
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