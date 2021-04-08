نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم إعفاء بنك التسليف 1442 والحصول عليه بكل سهولة في المقال التالي
تقديم إعفاء من بنك التسليف بنك التسليف يعرف جيداً الظروف العصيبة التي كانت تمر بها المملكة العربية السعودية منذ تفشي فيروس كورونا، ولذلك أصدرت خدمة إعفاء من بنك التسليف للأشخاص الغير قادرة على استكمال الأقساط للبنك ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة عليك بإتباع قراءة هذا المقال.
تقديم إعفاء من بنك التسليف
بنك التسليف “بنك التنمية الاجتماعية”، يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى إرضاء مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن البنك يحتل شعبية كبيرة بين المواطنين لما يقدمه من خدمات فالبنك تم تأسيسه لأول مرة في مدينة الرياض في عام 1391 هجرياً وكان يعمل فقط في إعطاء القروض للأشخاص المحتاجة، ولكن بعد ذلك توسع وأصبح يقدم العديد من الخدمات الأخرى والتي منها تأهيل القروض المهنية للأشخاص الراغبة في التوسع من مشروعها.
رابط تقديم إعفاء بنك التسليف 1442
بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالإعلان عن خدمة طلب إعفاء من بنك التسليف أعلن أيضاً عن الشروط التي يجب على المواطنين التعرف عليها للموافقة على طلب الإعفاء، والتقديم عبر الموقع الرسمي لبنك التسليف.
شروط إعفاء بنك التسليف
- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عام، أو لا يزيد عن سن 50 عام.
- عليكم بإثبات المستندات والأوراق التي تبت حاجتك للإعفاء.
- أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة عن 5.
- أن يحمل المواطن الجنسية السعودية.
- أن لا يزيد قيمة القرن عن 8 مليون جنيه.
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