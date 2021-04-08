مواعيد اختبارات نهاية العام 1442 وبداية الإجازة للمراحل التعليمية المختلفة بالسعودية

مواعيد اختبارات نهاية العام 1442 أعلنتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والتي تستكمل بالوقت الحالي عمليات المراجعات والتقويم لمهارات الطلاب المقيدين بالصفوف “الأول والثاني الابتدائي”، على أن يتم الانتهاء منها بحلول شهر رمضان القادم، وستبدأ وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 و الأول من شهر رمضان الكريم 1442.

مواعيد اختبارات نهاية العام 1442

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، مواعيد بداية اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري 1442، لطلاب الصفوف المختلفة بالمراحل التعليمية الأساسية “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، وجاءت المواعيد كالتالي:

تبدأ اختبارات الصفوف بالمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الأول من رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021.

تبدأ اختبارات صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، يوم الأحد 6 رمضان 1442 الموافق 18 أبريل 2021.

تبدأ إجازة نهاية العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة، بنهاية الدوام ليوم الخميس 17 رمضان 1442 الموافق 29 أبريل 2021.

تبدأ اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل الدراسية المختلفة “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، يوم الأحد 20 رمضان 1442 الموافق 2 مايو 2021.

تبدأ إجازة نهاية العام للعاملين بالهيئة التعليمية والإدارية بنهاية الدوام ليوم الخميس 6 مايو 2021 الموافق 24 رمضان 1442.

موعد إجازة رياض الأطفال

أما بالنسبة لإجازة نهاية العام لمرحلة رياض الأطفال والصفوف المختلفة بالمرحلة الابتدائية، فقد جاءت المواعيد وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية كالتالي:

تبدأ إجازة نهاية العام للمعلمات العاملات بالصفين الأول والثاني الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، مع نهاية الدوام ليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 و 10 رمضان 1442.

وأشارت الوزارة أنه يجب مع حلول هذا اليوم أن تكون جميع النتائج قد تم تسليمها وجميع الأعمال قد تم الانتهاء منها.

توقيت نهاية العام

أما بالنسبة للإجراءات التي أقرتها وزارة التعليم لنهاية العام الدراسي الجاري، في الصفوف المختلفة لمراحل التعليم الأساسي، فقد جاءت كالتالي: