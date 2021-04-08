أسرع خطوات حجز عمرة رمضان 2021 / 1442 على تطبيق اعتمرنا أو Tawakkalna

خطوات حجز عمرة رمضان 2021 / 1442 تردد الحديث عنها بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمارة تصاريح وضوابط عمرة رمضان 2021 وسط العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولكن يمكن حجز عمرة رمضان 2021 / 1442 على تطبيق اعتمرنا أو Tawakkalnaللمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل إتمام مناسك العمرة في رمضان 1442 فهى المناسبة التى يترقبها العديد كل عام فتسود روحانيات وأجواء مختلفة في شهر رمضان الكريم عن باقى الشهور فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ولم تكون شروط عمرة رمضان 2021 صعبة بل تركز على سلامة المتقدمين من فيروس كورونا في الدرجة الأولي.

خطوات حجز عمرة رمضان 2021 / 1442

جاءت خطوات حجز عمرة رمضان 2021 / 1442 على تطبيق اعتمرنا أو توكلنا من خلال التفاصيل التالية:

تحميل حمل تطبيق اعتمرنا أو توكلنا على الهاتف المحمول.

الضغط على مستخدم جديد.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تقديم الشهادة الصحية بعدم وجود أمراض معدية.

الموافقة على المواعيد المحددة والإلتزام بها.اعتمرنا

تحميل تطبيق اعتمرنا وتوكلنا

آيفون أندرويد أجهزة هواوي تحميل تطبيق توكلنا للأندرويد تحميل تطبيق Tawakkalna للآيفون

شروط عمرة رمضان 1442

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن شروط عمرة رمضان 1442 تشمل ثلاث نقاط وهم:

التحصينات الوقائية من فيروس كورونا باللقاحات المضادة أو مرور 14 يوم على تلقى الجرعة الأولي من اللقاح، ومتعافٍ من الإصابة.

اتباع إجراءات استخراج تصاريح سد النهضة على تطبيق توكلنا أو اعتمرنا خطوة بخطوة.

متابعة مدى صلاحية تصاريح عمرة رمضان 2021 على تطبيق توكلنا والالتزام بالقواعد المحددة.

تطبيق اعتمرنا

في إطار الاعتماد على انجاز الخدمات إلكترونيًا في ظل أزمة فيروس كورونا، أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق اعتمرنا حتى يستطيع الراغبين في أداء العمرة والزيارة طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلوات في آمان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة من وزارة الصحة السعودية باستمرار طول فترة أداء مناسك الحج والعمرة.