إمساكية رمضان مكة المكرمة 2021.. أوقات الصلوات برمضان 1442

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عمر شويل - جدة إمساكية رمضان مكة المكرمة 2021 تعتبر مدينة مكة من أهم المدن داخل المملكة العربية السعودية حيثُ يتواجد بها بيت الله الحرام الذي يسعي جميع الناس لزيارته وهو أحد أركان الإسلام وفي شهر رمضان يمتلئ الحرم بالمصلين في مواقيت الصلاة المختلفة، ويختلف الشهر الكريم في رمضان عن باقي العام ففيه تأتي صلاة التراويح التي يتجمع الصائمون لتأديتها بعد الإفطار وأداء صلاة العشاء وهو من الأشهر العظيمة التي تأتي بنفحات الخير والأمل والحياة لجميع المسلمين في أنحاء العالم.

إمساكية رمضان مكة المكرمة 2021

تداولت هيئة الأبحاث استطلاعات الهلال المبدئية لجميع المدن داخل المملكة العربية السعودية والتي ذكرت فيها مواعيد الصلاة والإفطار ومواقيت الصلوات في رمضان من الفجر حتي العشاء، وسوف يكون الثلاثاء الموافق الثالث عشر من إبريل هو أول أيام الشهر الكريم على أن تكون صلاة الفجر داخل مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة 4:55 وسوف تكون صلاة المغرب في 6:46 وذلك بالنسبة لأول أيام الشهر وسوف يبدأ بالتناقص بالدقيقة كل يوم على مدار العشرة الأولي وحتي نهاية رمضان.

فضل شهر رمضان للمسلمين

يعتبر شهر رمضان من أفضل الشهور وذلك لوجود العديد من المميزات التي تجعله فريد من نوعه عن باقي الشهور الأخرى، وقد ذكر لنا رسولنا الكريم تلك الفضائل والصفات التي يعتز بها الإسلام والمسلمين جميعًا والصفات هي:

يتميز شهر رمضان بنزول كتاب الله عز وجل فيه على نبينا المصطفى كما أنه له فضل كبير ففيه ليلة القدر التي هي أفضل من شهور العام بالكامل ففيها الدعاء يستجاب فطوبي لمن عرف تلك الليلة ودعا بها

تأتي في رمضان صلاة التراويح وهي من أفضل الصلوات لما لها من خير عظيم على المسلمين، وتتبعه صلاة التهجد

وهي من أفضل الصلوات لما لها من خير عظيم على المسلمين، وتتبعه صلاة التهجد يغفر رب العزة لجميع المذنبين ويتوب عليهم وذلك في الأيام الوسطى من الشهر

يستجيب الله سبحانه الدعاء كما تتضاعف الحسنات.

فضل العبادة في شهر رمضان الكريم

كرم الله المسلمين فمنحهم شهر ممتلئ بالخيرات كما وهب لهم مغفرة للذنوب وجعل للمتقين، كما منحهم ليلة عظيمة بها يستجاب الدعاء وتتميز بالصفاء والنقاء، ويكثر من العبادات ويصلي جميع الصلوات في أوقاتها ويكثر من الذكر والاستغفار والدعاء فيرحمه الله ويرزقه كل خير، كما أن الأجر يتضاعف في هذا الشهر بعكس الشهور الأخرى من العام فعلى المسلم إحسان استقبال الشهر وعدم تفويت العبادات واغتنام كل يوم فيه لطاعة الله.

جدول إمساكية رمضان في مكة المكرمة 1442 واستقبال شهر رمضان

يستقبل المسلم الشهر بالفرح والسرور فهو أفضل شهر بالعام ولكن هناك بعض القواعد التي يجب عليه إتباعها لنيل الأجر بالكامل، فليس الغرض منه هو ترك الطعام والشراب ولكن أداء العبادات على النحو الصحيح وترك كافة المنكرات مع الشعور بكل محتاج والعطاء ابتغاء مرضات الله، وفيما يلي صورة لـ مواقيت الإمساك في مكة المكرمة 2021.