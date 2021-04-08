حساب المواطن استعدادات إيداع الدفعة 41 “رمضان” تعديل ضوابط الدعم والاعتراض على الأهلية

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عمر شويل - جدة حساب المواطن استعدادات إيداع الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 حيث من المقرر صرف وإيداع الدفعة 41 لشهر رمضان والتي يتزامن موعد صرفها قبل شهر رمضان الكريم مباشرة، حيث من المُقرر إيداع دفعة أبريل يوم 11 بدلا من يوم 10، وذلك يرجع لأن يوم 10 أبريل يوافق يوم سبت، وذلك حسب لائحة صرف دفعات برنامج حساب المواطن والتي أعلنها البرنامج تفصيلا في وقت سابق، هذا وسنستعرض معكم شروط الاستحقاق والاعتراض على الأهلية وشروط الأهلية والاعتراض عليها، وهي من الأمور الهامة التي تحظى بعمليات بحث من قطاع عريض من المواطنين السعوديين بداية كل شهر وحتى يوم صرف الدفعة وإيداعها بحسابات المواطنين المستحقين صباح يوم العاشر من كل شهر.

موعد إيداع وصرف الدفعة 41 لشهر رمضان وتعديل ضوابط الدعم

ويعتبر برنامج حساب المواطن من اشهر برنامج الحماية الاجتماعية على امتداد الوطن العربي من محيطة إلى خليجه، وبرنامج حساب المواطن تم العمل به لمواجهة الآثار الاجتماعية السلبية بعد تفشي جائحة كورونا، وكذلك نتيجة للأثر السلبي لخطة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة السعودية المواكبة لرؤية 2030.

حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 41 لشهر أبريل

صرح مصدر مسئول ببرنامج حساب المواطن بأن الموعد المُحدد لصرف الدفعة 41 الجديدة للمستحقين للدعم النقدي، ستتم في موعدها المُقرر، حيث سيتم ترحيل موعد الصرف ليوم 11 أبريل لتزامن يوم 10 أبريل مع يوم سبت، حسب ما هو معمول به منذ بدأ إيداع الدفعات في حسابات المواطنين المستفيدين من دعم البرنامج، وبذلك سيتم صرف الدعم للدفعة 41 الجديدة صباح يوم الأحد الموافق 11 من شهر أبريل الحالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى سعي المملكة لتطبيق خطة نهوض اقتصادي تشمل جميع أركان الاقتصاد السعودي، هذا وقد تم صرف أكثر من 90 مليار ريال سعودي حتى شهر مارس 2021، وذلك منذ انطلاق البرنامج في شهر ديسمبر من العام 2017، وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الشامل، ومن خلال هذا التقرير الموجز سنحاول جاهدين عبر موقع ثقفني إلقاء مزيد من الضوء على البرنامج، وكذلك تغطية بعض الجوانب من هذا البرنامج الناجح والمتعلقة بالاستحقاق للدعم والأهلية وطرق الاعتراض عليها، كذلك الاعتراض على قيمة الاستحقاق، وكذلك سنوضح كيفية الاتصال والتواصل مع برنامج حساب المواطن عبر عدة قنوات للاتصال قام بتفعيلها البرنامج لخدمة المواطن السعودي.

إجمالي الدفعات التي تم صرفها من برنامج حساب المواطن حتى فبراير 2021

حساب المواطن الاستحقاق والاعتراض على الأهلية

ومن الجدير بالذكر ما صرح به سلطان القحطاني المتحدث الرسمي للبرنامج حساب المواطن، حيث صرح: أن دفعة الدعم النقدي الأخيرة شملت عدد 3.7 مليون سعودي من المستفيدين الرئيسين، وعدد 8.6 مليون من التابعين لأرباب الأسر السعودية المستحقة للدعم، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.

معايير الاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

وكما صرح سابقا برنامج حساب المواطن، حيص صرح: أن الدعم من خلال البرنامج يتم صرفه حسب عدة معايير للاستحقاق، وهذه المعايير والشروط تضع نصب أعينها عدد الأفراد بكل أسرة، ودخل الأسرة وأعمارهم.

الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على الأهلية في برنامج حساب المواطن

ويستهدف برنامج الحماية الاجتماعية للمواطن السعودي “حساب المواطن”، يستهدف تخفيف الكثير من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين السعوديين، سواء كانت هذه الآثار ل مباشرة أو غير مباشرة، وهي الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تشمل قيمة الدعم النقدي المقرر تقديمه للمواطن السعودي الزيادة التي تمت في أسعار الوقود والكهرباء، كما تشمل أيضا تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة على السلع الأساسية التي تشمل الأغذية والمشروبات.

الأهلية شروطها وخطوات الاعتراض عليها

من أهم شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية.

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

ماهو الاستحقاق؟ وماهي شروطه في

ماهي الأهلية وماهي شروطها في حساب المواطن ؟

تعرّف على خطوات تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية

حساب المواطن ألية الشكاوى والاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم

يفتح دائما باب الاعتراض والشكوى على قيمة الدعم المقدم للمواطن السعودي، ويتم الاعتراض عل قيمة الاستحقاق من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

خطوات الإفصاح عن دخل من سجل تجاري في حساب المواطن

خطوات تقديم شكوى ببرنامج حساب المواطن

حساب المواطن الاستحقاق والاعتراض على الأهلية

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد أعلن عن استمرار فتح باب تقدم المواطنين السعوديين التابعين والمستحقين للدعم النقدي، كما أن باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الأخيرة، وذلك عبر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وسيتم استقبال جميع الاعتراضات.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم أدق التفاصيل الخاصة ببرنامج حساب المواطن، وموعد إيداع الدفعة 41 الجديدة بحسابات المستحقين، حيث ستصل رسائل نصية للمواطنين المستحقين صباح يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، كما استعرضنا معكم أيضا إجمالي الدفعات التي تم صرفها من برنامج حساب المواطن حتى الآن، كما استعرضنا معكم الأهلية شروطها وخطوات الاعتراض عليها، وأرفق فيديو يوضح خطوات تقديم شكوى ببرنامج حساب المواطن، وغيرها من التفاصيل العديدة محل البحث، ونسعد دائما بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

حساب المواطن استعدادات إيداع الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

يجري حالياً العمل على قدم وساق لمراجعة شروط الأهلية، والنظر في الاعتراضات التي تقدم بها المواطنين، وذلك تمهيداً لعملية إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لشهر أبريل 2021، وهي الدفعة تتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، حيث من المُقرر أن يتم إيداع مبالغ الاستحقاق للدعم للمستفيدين من برنامج حساب المواطن في صباح يوم الحادي عشر من الشهر الحالي، وذلك كما أعلن مصدر مسئول بالبرنامج، فخلال الأيام القليلة القادمة ستصل رسائل نصية للمستفيدين بإيداع قيمة الدعم بحساباتهم البنكية.

وتحدر الإشارة إلى أنه قد تقرر إيداع الدفعة 41 الخاصة بحساب المواطن قبل بداية شهر رمضان الكريم، وكان لهذا أثر بالغ لدى مواطني المملكة، حيث ستستكمل الأسر السعودية توفير احتياجاتها لشهر رمضان بعد صرف وإيداع دفعة شهر رمضان، فمن المتوقع أن تنتعش الأسواق العامرة بالسلع الرمضانية، وتهيب الحكومة السعودية بمواطنيها في اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.