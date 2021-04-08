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عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية عن العديد من التطورات والأنشطة التي ترتبط بالتطوير التكنولوجي، والعديد من التطبيقات التي تم تسييرها وتسهيلها على جميع المواطنين السعوديين في عمليات تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث أن هذا التحول الرقمي وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين لكي يتم تحقيق مستهدفات برنامج رؤية التحول الوطني السعودي 2030م ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أوضحت على أن تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية، وهذا حقق نجاحاََ كبيراََ للغاية في الفترة الأخيرة وهذا باعتباره منصة رائدة وملاذ من البيروقراطية لحوالي 11.6 مليون مستخدم، ولذلك من خلال موقع ثقفني نوضح نقلة نوعية في التحول الرقمي،

نقلة نوعية في التحول الرقمي :

أوضحت وزارة العدل عن نقليه في التحول الرقمي بإطلاق مبادرة التوثيق الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، ولكي يتم إصدار التوكيل الرسمي، حيث أن هذا دون الحاجة للذهاب أمام كاتب العدل، ومن المؤكد على أن التقارير الأخيرة أن بوابة ناجز لكي يتم المتابعة، ولذلك أكدت المملكة العربية السعودية أن تقدم حوالي 160 خدمة من خلال التطبيقات وكافة المنصات الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن تم تنفيذ التحول الرقمي في السعودية جسر نحو المستقبل القريب العاجل، ولذلك تم تطلب إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية القائمة الحالية والمستقبلية بالمملكة العربية السعودية، وهذا ما توليه الحكومة داخل السعودية أولوية قصوى، ولذلك تم الإعلان على أن تقدم فرص عمل جديدة لقادة التكنولوجيا والشركات ورجال الأعمال بالمملكة وهذا يعد أمر ضروري من الخطط للريادة في مجال التحول الرقمي بإطلاق مبادرة التوثيق الإلكتروني وإصدار التوكيل الرسمي.

خطط المملكة للريادة في مجال التحول الرقمي :

بالإضافة إلى ذلك قال وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن المملكة العربية السعودية يوجد لها كافة الإمكانيات لكي تكون رائدة عالمية في التحول الرقمي الصناعي، حيث أن في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال عن دور الصناعة التحويلية لكي يتم تسهيل وتبسيط وتطوير الصناعات.

حيث أن تم الإعلان على أن التحول الرقمي يعمل على تحويل المنافسة في التصنيع، وهذا لكي يتم تخفيض التكلفة إلى الابتكار والمساهمة الفكرية، ولذلك تم التأكد على أن تقنيات التحول الرقمي داخل المملكة العربية السعودية مثل إنترنت الأشياء، و الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث أن تم تخلق تشغيلية جديدة للمصانع القائمة الحالية والمستقبلية داخل السعودية.