أجل الدفع بعد العيد مع قرضك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل

أجل الدفع بعد العيد مع قرضك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال تمويلك الشخصي بدون كفيل أو ضامن من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية وفرت شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويستطيع العميل المتقدم الحصول عليه

أجل الدفع بعد العيد مع شركة تسهيل للتمويل

توفر شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبه العديد من المزايا

قيمة التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل يصل إلى أضعاف الراتب

التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب

التمويل الشخصي من تسهيل يتميز بأن العميل يستطيع السداد على فترات زمنية ميسرة ومرنة

التمويل الشخصي من تسهيل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

شروط التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص والعملاء المتقاعدين والعملاء بالقطاع العسكري طلب الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بعد توافر الشروط التالية

يستطيع العملاء المتقاعدين طلب التمويل لدى شركة تسهيل بشرط أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 70 عام ولا يقل الدخل الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي

يشترط أن يكون العملاء المتقاعدين مشترك في برنامج التقاعد

يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص التقديم بشرط أن يكون عمر المتقدم من 21 عام وحتى 250ويحصل على راتب شهري لا يقل عن 12000 ريال سعودي

يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل من شركة تسهيل للتمويل

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعد توافر مجموعة من المستندات وهي