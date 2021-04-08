نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجل الدفع بعد العيد مع قرضك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل في المقال التالي
أجل الدفع بعد العيد مع قرضك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال تمويلك الشخصي بدون كفيل أو ضامن من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية وفرت شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويستطيع العميل المتقدم الحصول عليه
أجل الدفع بعد العيد مع شركة تسهيل للتمويل
توفر شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبه العديد من المزايا
- قيمة التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل يصل إلى أضعاف الراتب
- التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن
- التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب
- التمويل الشخصي من تسهيل يتميز بأن العميل يستطيع السداد على فترات زمنية ميسرة ومرنة
- التمويل الشخصي من تسهيل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
شروط التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل
يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص والعملاء المتقاعدين والعملاء بالقطاع العسكري طلب الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بعد توافر الشروط التالية
- يستطيع العملاء المتقاعدين طلب التمويل لدى شركة تسهيل بشرط أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 70 عام ولا يقل الدخل الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي
- يشترط أن يكون العملاء المتقاعدين مشترك في برنامج التقاعد
- يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص التقديم بشرط أن يكون عمر المتقدم من 21 عام وحتى 250ويحصل على راتب شهري لا يقل عن 12000 ريال سعودي
- يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل من شركة تسهيل للتمويل
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية
يستطيع العملاء الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعد توافر مجموعة من المستندات وهي
- تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون غير منتهية
- تقديم صورة من جواز السفر للعملاء الغير سعوديين
- تقديم كشف حساب بنكي لآخر
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجل الدفع بعد العيد مع قرضك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.