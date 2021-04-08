“الجمارك” تحبط تهريب المئات من زجاجات الخمور في وحدة تكييف مركزي

بلادي – الرياض :
تمكّن رجال الجمارك السعودية، اليوم (الخميس)، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية كانت مخبأة داخل إرسالية مكونة من وحدات تكييف مركزي.
وأوضحت أنه تم ضبط 719 زجاجة مشروبات كحولية، عُثر عليها مخبأة بطريق احترافية في وحدة تكييف مركزي، كما تم ضبط 2 من المستقبلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط الإرسالية والوقوف على محتوياتها، حيث قام رجال الجمارك بفك وحدة التكييف المركزي وإخراج المضبوطات وتحريزها.
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