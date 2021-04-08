“التجارة” تحيل 7 معلنين على “سناب شات” إلى “الداخلية”

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، عن معاقبة 7 منشآت تجارية، لمخالفتها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.
كما أحالت الوزارة 7 معلنين عبر سناب شات “4 نساء و3 رجال” إلى وزارة الداخلية، وذلك لحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.
كما دعت المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحاما، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة.
وكانت “التجارة” قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة، كما منعت إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”، وحفلات افتتاح المحلات والأسواق، ودعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.
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