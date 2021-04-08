نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية عودة الدراسة حضورياً العام القادم وانتظام العملية التعليمية بعد الخطة الزمنية لأخذ اللقاح 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية تتجه في قرار مهم للدراسة بالعام الدراسي المقبل لعام 1443، على أن تكون الدراسة حضورياً، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها وتنتظم العملية التعليمية، كما اتجهت الوزارة إلى إلى إعداد خطة زمنية لمنسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية لأخذ اللقاح قبل بداية العام المقبل للدراسة 1443، وذلك لكي تعود الحياة إلى طبيعتها عند بداية العام الدراسي الجديد، كما حذرت اليونسكو من أنه إغلاق المدارس والجامعات قد يؤثر على الصحة العقلية للتلاميذ، وهناك سؤال بعد عودة الدراسة حضوري هل سيسمح للطلبة بالدخول بالجوالات العام القادم لإظهار تطبيق توكلنا أم لا، وننتظر الكثير من القرارات الجديدة التي تخص التعليم بالمدارس العام المقبل بالمملكة العربية السعودية، كما أنه تم فتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام القادم، على نظام نور من يوم الأربعاء 25/8/1442 وحتى العام الدراسي.

وزارة التعليم السعودية والدراسة حضورياً العام المقبل وخطة زمنية لمنسوبي التعليم لأخذ اللقاح 1443

من خلال التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين، وحرصاً على سلامة وزارة التعليم والإدارات التعليمية بها ومنسوبي التعليم والجامعات والتدريب التقني، قام وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ بإعداد خطة زمنية من أجل أخذ اللقاح المضاد للوباء المنتشر بالمملكة، على أن يتم إعطاء اللقاح لمنسوبي التعليم، وذلك على أن يستكمل ذلك قبل بداية العام الدراسي القادم 1443، وذلك حتى تعود الحياة التعليمية إلى طبيعتها بالمملكة، ويتم انتظام العملية التعليمية حضورياً، وذلك بعد مراعاة أخذ اللقاح، وأن يتم المحافظة على سلامة منسوبي التعليم والإدارات.

التعليم بالسعودية حضورياً العام الجديد ومدى أهمية أخذ اللقاح تنفيذاً للتوجيهات

بعد التوجيهات السامية لأخذ اللقاح لمنسوبي التعليم بالمملكة لبداية عام دراسي جديد حضوررياً، قامت إدارة تعليم الرياض تنفيذا للتوجيهات، وبناءاً على توجيهات وزير التعليم، قام مدير عام تعليم الرياض بتدشين مبادرة لتقديم اللقاح لمنسوبي تعليم الرياض، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة في مقر إدارة التعليم.

كما قال سمو أمير المنطقة الشرقية كلمته خلال رعايته في مبادرة ضوء، والتي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية قال: نحن لم نخرج من تداعيات الجائحة حتى الآن، ويجب أن نركز على التمسك بالتعليمات التي تصدر من وزارة الصحة، حيث الغاية المنشودة من هذا هي سلامة الإنسان.

خطة الدراسة العام المقبل بالمملكة 1443

قام وزير التعليم السعودي في لقاء له بطرح بعض الخطط للدراسة بالعام القادم 1443، وهو أن يكون العام الدراسي بالكامل ثلاثة فصول دراسية بوجود فصل صيفي، وهو أن يكون هناك فصل صيفي للمدارس ذات كثافتها العالية للطلاب، وأن هذه الخطة ستزيد من فرصة الطالب التعليمية، كما أنها فرصة أفضل للعطلات وأيام الدراسة الفعلية بالمملكة، كما أنه سيتم تدريب طلاب الجامعات قبل تخرجهم من الجامعات ب 6 أشهر، كما أنه تم إنشاء بعض الفصول الجديدة بالسعودية داخل المدارس وذلك منعاً لتكدس الطلاب بالفصول في السنة الحضورية، كما إنه تم إنشاء بعض تصميمات مدارس جديدة بالمملكة العربية السعودية:

وزارة التعليم ودليل استراتيجيات التعليم عن بعد لطلاب ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة التعليم السعودية دليل لاستراتيجيات التعليم عن بعد لطلاب ذوي الإعاقة للمعلمين وأولياء الأمور، حيث أن الدليل يقدم بعض من إرشادات للمعلمين وأولياء الأمور، وهو حول كيفية تدريس الطلاب الذين لديهم إعاقة، ويتضمن الدليل عدة استراتيجيات للتدريس عن بعد للفئات التالية:

الاختبارات النهائية لعام 1442 عن بعد ومحو الأمية بالمملكة

قامت وزارة التعليم العام بوضع صيغة لاسئلة الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442، وذلك فيما يخص مصلحة الطلاب بالمملكة العربية السعودية، واستعداداً لعام قادم جديد حضورياً، وأن يبتعد المعلمين عند وضع الأسئلة التي تكون غير محددة الإجابة، أو الأسئلة التي تحتمل عدة إجابات، أو إجابتها تكون مفتوحة، حيث أن هذه الأسئلة تستغرق أغلب وقت الطالب في الامتحان.

ومن خلال اهتمام المملكة بالتعليم لطلابها في الخطة التطويرية وصلت نسبة الأمية بها حوالي ٤%، بعد أن كانت منذ 50 عاماً نسبة الأمية بها 60%، ولذلك ستستمر وزارة التعليم السعودية في خطتها لمحو الأمية تماماً من المملكة.