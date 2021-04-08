موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر أبريل 2021 وشروط التقديم في البرنامج

موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر أبريل 2021 يبحث عنه الكثيرون بشكل خاص المستفيدين من هذا البرنامج، حيث أن المملكة العربية السعودية دائمًا ما تسعى إلى أن ترتقي بمستوى المواطنين السعوديين وتعمل على تحسين الدخل المعيشي لهم، وذلك ما يقدمه برنامج حساب المواطن وفق رؤية المملكة 2030، وهذا البرنامج يقوم بالعديد من المساعدات الشهرية للمواطنين السعوديين المستحقين لذلك، ويمكن معرفة موعد نزوله من خلال متابعة مقالنا هذا.

موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر أبريل 2021

موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر أبريل 2021م الذي يتم تقديمه من خلال برنامج حساب المواطن الذي هو من البرامج المتميزة التي تدعم المواطنين السعوديين ذوي الدخل المنخفض أو الدخل غير الكبير.

وقد تم إطلاق هذا البرنامج في المملكة في عام 2017 والمتخصص في تقديم المساعدات المالية إلى المستحقين لها بشكل خاص أصحاب الدخل المحدود.

والحكومة تحرص على أن تقوم بالإعلان عن موعد نزول دفعة حساب المواطن لكل شهر من أجل التيسير على مواطنيها بشكل خاص.

قد حددت الحكومة موعد نزول دفعة أبريل 2021 في اليوم العاشر من الشهر أي بعد يومين.

وقد يتم ترحيل الموعد إلى اليوم الذي يليه وذلك إذا وافق التاريخ إجازة رسمية في المملكة، ويتم صرف المساعدات المالية بمجرد انتهاء الإجازة الرسمية.

ومن المقرر أن يتم صرف هذه الدفعة لشهر أبريل وذلك يوم الأحد الموافق 11 من شهر أبريل الجاري 2021م الموافق 29 شعبان 1440 هجريًا، وذلك من أجل أن يقوم المواطنين بصرف المبالغ المالية المستحقة لهم قبل شهر رمضان الفضيل.

شروط التقديم في حساب المواطن

يمكن الحصول على المستحقات المالية من برنامج حساب المواطن بسهولة، ولكن عند توافر عدد من الشروط والتي منها: